Cử tri Đà Nẵng bất an với vi phạm tràn lan trên không gian mạng

(PLO)- Nhiều hình thức vi phạm pháp luật, lừa đảo trên không gian mạng đang khiến cho cử tri và nhân dân bất an.

Chiều 27-9, đoàn ĐBQH đơn vị TP Đà Nẵng dự Hội nghị tiếp xúc cử tri hai quận Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn để chuẩn bị cho kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XV.

Đoàn ĐBQH đơn vị TP Đà Nẵng dự Hội nghị tiếp xúc cử tri hai quận Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn. Ảnh: TẤN VIỆT

Cử tri Phạm Thanh (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) cho hay, tình trạng cờ bạc theo hình thức các webside, phần mềm còn rất nhiều trên không gian mạng.

Những hình thức này đang gây ra hệ lụy cho xã hội, dẫn đến nhiều tệ nạn như cho vay nặng lãi, vay tín chấp… làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội.

Theo ông Thanh, cơ quan chức năng đã triệt phá nhiều đường dây liên quan đến tình trạng này nhưng vẫn còn nhiều webside, phần mềm cá cược ngang nhiên hoạt động.

Ông Thanh kiến nghị các bộ ngành liên quan có phương án để giải quyết triệt để vấn nạn này.

Cử tri Lê Nho Mười (phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) cho hay, hiện nay sim điện thoại “rác” tràn lan.

Một số doanh nghiệp, công ty tài chính, bất động sản sử dụng sim “rác” để liên lạc, tư vấn nhiều loại dịch vụ dù người dân hoàn toàn không có nhu cầu. Điều này gây phiền phức cho sinh hoạt hàng ngày, làm ảnh hưởng rất lớn đến công việc của người dân.

Ông Mười kiến nghị Bộ TT&TT có biện pháp ngăn chặn và loại bỏ các số điện thoại “rác”.

Cử tri Đà Nẵng bày tỏ lo lắng trước những vi phạm tràn lan trên không gian mạng. Ảnh: TẤN VIỆT

Trả lời cử tri, Thiếu tướng Trần Đình Chung, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) cho hay, Ban Tuyên giáo Trung ương đã yêu cầu Ban Chỉ đạo 35 các cấp tuyên truyền, đấu tranh với các đối tượng lợi dụng không gian mạng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, tuyên truyền các thông tin xấu, độc.

Theo Thiếu tướng Trần Đình Chung, thời gian qua, các bộ ngành đã kiến nghị với những đơn vị cung cấp thông tin trên không gian mạng gỡ bỏ các bài viết vi phạm. Tuy nhiên, nhiều trường hợp máy chủ đặt ở nước ngoài nên cơ quan chức năng gặp khó trong công tác xử lý.

Thiếu tướng Chung cho hay, công tác đấu tranh, xử lý các vi phạm trên không gian mạng đang được ngành công an đẩy mạnh. Bộ Công an có Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Công an các địa phương cũng đã có các phòng liên quan để nhanh chóng phát hiện, xử lý các vi phạm trên không gian mạng.

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị TP Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến phản ánh, góp ý xác đáng của cử tri.

Ông Quảng cho hay, những vấn đề nóng được cử tri nêu ra luôn được đoàn ĐBQH đơn vị TP Đà Nẵng kiên trì đeo bám, kiến nghị tới Quốc hội.

