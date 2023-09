Cử tri Đắk Lắk kiến nghị giải quyết nhiều tồn tại

(PLO)- Ủy ban MTTQVN tỉnh Đắk Lắk vừa có báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến người được lấy phiếu tín nhiệm giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

Ủy ban MTTQVN tỉnh Đắk Lắk vừa có báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân liên quan đến người được lấy phiếu tín nhiệm giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Cụ thể là đối với các chức danh Thường trực HĐND tỉnh và thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021- 2026.

Cử tri đánh giá cao đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Uỷ viên thường trực HĐND, với vai trò trách nhiệm của mình đã thể hiện được năng lực, phẩm chất; HĐND tỉnh đã đổi mới trên các lĩnh vực giám sát, chất vấn, tiếp xúc cử tri.. Báo cáo của Uỷ ban MTTQVN cho thấy đến nay chưa nhận ý kiến kiến nghị hay phản ảnh của cử tri liên quan đến về phẩm chất đạo, lối sống của các vị trong Thường trực HĐND tỉnh.

Tuy nhiên, cử tri đề nghị Thường trực HĐND quan tâm hơn nữa việc theo dõi, kiến nghị xử lý kết luận giám sát, đảm bảo thực hiện nghiêm tục, đúng quy định pháp luật...

Đối với các chức danh do HĐND tỉnh bầu là uỷ viên UBND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2021-2026, cử tri đánh giá cao những kết quả trong công tác điều hành của tập thể và từng thành viên UBND tỉnh qua đó KT-XH của tỉnh có bước phát triển.

Cạnh đó, cử tri đề đạt ý kiến về một số vấn đề, trong đó cử tri cho rằng công tác thu hút đầu tư đến chưa tương xứng với điều kiện thuận lợi của tỉnh; các thủ tục đầu tư còn chưa được thông thoáng, thuận lợi, chưa tạo được môi trường thu hút các nhà đầu tư thực sự có tâm huyết.

Theo nhiều cử tri, nguồn đầu tư công vẫn còn đầu tư dàn trải nhiều công trình, dẫn đến còn manh mún, thiếu hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát thu hồi các dự án không triển khai hoặc triển khai một phần dở dang chưa được kịp thời, dẫn đến lãng phí nguồn lực về đất đai.

Cử tri cho rằng ngành nông nghiệp của tỉnh Đắk Lắk còn nhiều hạn chế so với lợi thế đất đai, tài nguyên của địa phương. Một số dự án nông nghiệp chất lượng cao trên địa bàn được giao, cho thuê quỹ đất lớn, đăng ký số vốn nhiều nhưng việc triển khai thực tế chưa tương xứng với quy mô đăng ký đầu tư.

Công tác quản lý bảo vệ, phát triển rừng còn nhiều hạn chế, dẫn đến tình trạng mất rừng tự nhiên vẫn còn diễn ra...

Nhiều cử tri phản ánh chất lượng khám, điều trị bệnh, trang thiết bị y tế, tình trạng thiếu thuốc điều trị trong các bệnh viện vẫn còn nhiều bất cập. Vụ việc liên quan đến Công ty Việt Á, Công ty AIC đã ảnh hưởng đến uy tín ngành y tế, có trường hợp đã bị xử lý trách nhiệm làm mất niềm tin trong nhân dân.

Nhiều cử tri phản ánh, công tác quản lý đất đai còn gây khó khăn đối với người dân. Thủ tục giao đất, cấp; cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm trễ; gây khó khăn, bức xúc trong nhân dân thời gian qua. Nhất là các trung tâm đăng ký quyền sử dụng đất thời gian qua gây dư luận không tốt.

Nhiều cử tri kiến nghị có chính sách nâng cao chất lượng, số lượng, cán bộ, chế độ chính sách phù hợp cho hệ thống chính trị ở cơ sở.

Bố trí cán bộ am hiểu, trách nhiệm, gắn bó với thực tiễn ở địa phương về công tác ở cơ sở, nhất là trong ngành công an để nắm bám sát địa bàn, tránh tình hình mất an ninh qua các vụ việc đã xảy ra vừa qua.

Cử tri đánh giá cao vai trò điều hành của chính quyền Theo Ủy ban MTTQVN tỉnh Đắk Lắk, cử tri đánh giá cao kết quả trong công tác điều hành của tập thể UBND tỉnh, của các thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Đặc biệt, trong tình hình đại dịch COVID- 19 tác động rất lớn đến nền kinh tế, ảnh hưởng to lớn đến sức khoẻ, đời sống, kinh tế… lãnh đạo UBND tỉnh cùng các sở ngành đã quyết liệt triển khai các nhiệm vụ theo lĩnh vực, trách nhiệm của mình. Qua đó, từng bước khắc phục khó khăn, vượt qua đại dịch, đưa nền kinh tế của tỉnh tiếp tục có bước phát triển thuận lợi, ổn định. Các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống người dân được cải thiện...

VŨ LONG