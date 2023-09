Cục CSGT đo nồng độ cồn ở Bình Dương: Người vi phạm húc thẳng xe vào công an bỏ chạy

Tối 25-9, Tổ công tác số 4 thuộc Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) phối hợp với Công an TP Dĩ An (Bình Dương) tiến hành kiểm tra xử lý người điều khiển phương tiện vi phạm về trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là nồng độ cồn.

Hầu hết các phương tiện đi qua chốt đều bị kiểm tra nồng độ cồn. Ảnh: LA

Theo ghi nhận bắt đầu từ 18 giờ, lực lượng công an gồm hàng chục cán bộ chiến sĩ lập chốt tại ngã tư Chiêu Liêu (phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An) tiến hành kiểm tra xử lý người điều khiển phương tiện vi phạm về nồng độ cồn và các vi phạm khác.

Hầu hết các phương tiện xe máy và xe ô tô đi qua khu vực này đều bị lực lượng công an đo nồng độ cồn.

Người điều khiển phương tiện xe máy và ô tô đều bị kiểm tra nồng độ cồn. Ảnh: LA

Chỉ trong vài giờ, khoảng hơn 50 trường hợp điều khiển phương tiện (đa số là xe máy) vi phạm về nồng độ cồn. Tất cả các trường hợp xe máy vi phạm đều bị lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ phương tiện.

Đáng chú ý, khi một cán bộ Cảnh sát giao thông đo nồng độ cồn một nam thanh niên, thì người này bất ngờ tăng ga húc thằng vào cán bộ công an để bỏ chạy.

Nam thanh niên húc thẳng xe máy vào cán bộ Cảnh sát giao thông để bỏ chạy có nồng độ cồn ở mức cao. Ảnh: LA

Tuy nhiên, lực lượng công an gần đó đã nhanh chóng hỗ trợ và giữ được người và phương tiện. Khi đo nồng độ cồn, nam thanh niên cũng đã vi phạm nồng độ cồn ở mức khá cao.

Ngoài, một người đàn ông khác điều khiển xe máy chở theo vợ mang bầu và con nhỏ nhưng cũng vi phạm nồng độ cồn ở mức cao.

Người đàn ông chở theo vợ bầu và con nhỏ nhưng vẫn điều khiển phương tiện sau khi nhậu. Ảnh: LA

Trong khoảng vài giờ, hầu hết những người lao động khi đi làm về thì đi nhậu cùng bạn bè, đồng nghiệp. Sau đó, điều khiển phương tiện đi về nhà thì bị xử phạt.

Do có hơi men trong người, cùng với mức phạt cao và tạm giữ phương tiện nên nhiều người vi phạm nóng nảy thiếu hợp tác với lực lượng công an.

Hàng chục người bị lực lượng Cảnh sát giao thông lập biên bản vi phạm, tạm giữ phương tiện. Ảnh: LA

Trong những ngày tới, tổ công tác tiếp tục phối hợp với công an các địa phương tại Bình Dương, tiếp tục xử lý các hành vi vi phạm giao thông, đặc biệt là hành vi vi phạm về nồng độ cồn.

LÊ ÁNH