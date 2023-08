Bị đo nồng độ cồn, tấn công cảnh sát ngay tại trụ sở công an

(PLO)- Khi được đưa về trụ sở công an làm việc, người đàn ông đã đấm vào mặt một cảnh sát khiến người này bị rách mặt, chảy nhiều máu.

Ngày 6-8, Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) đã tạm giữ hình sự đối với Lộc Hữu Minh (39 tuổi, thường trú tại Bà Rịa – Vũng Tàu) về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Theo cơ quan công an, đêm 2-8, tại giao lộ ngã tư đường Tôn Đức Thắng – Hùng Vương, tổ tuần tra Đội CSGT – TT công an huyện Nhơn Trạch ra hiệu cho Minh dừng xe máy để đo nồng độ cồn. Tuy nhiên Minh không chấp hành và có lời nói lăng mạ xúc phạm lực lượng công an.

Tổ tuần tra đã phân công nhiệm vụ cho đồng chí Thượng úy Trương Sỹ Hiếu, công an thị trấn Hiệp Phước cùng bảo vệ dân phố đưa Minh về trụ sở công an thị trấn Hiệp Phước để tiến hành làm việc, lập biên bản.

Tại trụ sở công an, Minh chống đối, đấm vào mặt Thượng úy Hiếu khiến cảnh sát này bị rách mặt, chảy nhiều máu. Lực lượng công an phải khống chế, lập hồ sơ giao Cơ quan CSĐT huyện Nhơn Trạch để xử lý.

VŨ HỘI