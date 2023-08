Cục Quản lý xuất nhập cảnh và Cơ quan Di trú Hồng Kông kí ghi nhớ hợp tác

(PLO)- Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an Việt Nam và đại diện Cơ quan Di trú - Cục Bảo an Hồng Kông (Trung Quốc) ký kết Bản ghi nhớ hợp tác

Sáng 28-8, tại Hà Nội, Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an đã tiếp Đoàn đại biểu Cục Bảo an Hồng Kông (Trung Quốc) do Cục trưởng Đặng Bính Cường làm Trưởng đoàn sang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi tiếp, Thứ trưởng Lương Tam Quang cho biết, bên cạnh những kết quả trong hợp tác kinh tế - thương mại giữa hai Bên trong thời gian qua, hợp tác thực thi pháp luật giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan thực thi pháp luật Hồng Kông còn nhiều tiềm năng khai thác trên cơ sở tương đồng về chức năng của Cục Bảo an Hồng Kông - cơ quan phụ trách bảo đảm an ninh, xuất nhập cảnh, trại giam, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, phòng chống ma túy..., với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an Việt Nam.

Thời gian qua hai Bên hợp tác hiệu quả trên lĩnh vực xuất nhập cảnh, nhận trở lại công dân; phát hiện nhiều đường dây tổ chức đưa người xuất nhập cảnh trái phép thường lợi dụng sơ hở trong hoạt động kiểm soát, tuần tra biên giới để đưa người nhập cảnh trái phép vào Hồng Kông...

Để thúc đẩy hợp tác thực thi pháp luật ngày càng hiệu quả, thiết thực, Thứ trưởng Lương Tam Quang đề nghị, thời gian tới, cần tăng cường trao đổi đoàn giữa các cơ quan thực thi pháp luật hai Bên; tăng cường học tập kinh nghiệm, hiểu biết lẫn nhau, nâng cao hiệu quả trong hợp tác thực thi pháp luật.

Quan tâm thúc đẩy, ký kết Thỏa thuận hợp tác về đấu tranh phòng chống tội phạm làm cơ sở pháp lý trong hợp tác đấu tranh với tội phạm kinh tế, ma túy, hình sự, công nghệ cao, hỗ trợ xác minh, truy bắt các đối tượng truy nã, thiết lập đường dây nóng trực tiếp trao đổi để công tác phối hợp, hỗ trợ nhanh chóng, hiệu quả.

Triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ về trao đổi thông tin và hợp tác quản lý xuất nhập cảnh giữa Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Di trú, Cục Bảo an Hồng Kông trên tinh thần thẳng thắn, đôi bên cùng có lợi, đưa các mặt công tác phối hợp đi vào chiều sâu, thực tiễn như: trao đổi thông tin, xác minh nhân thân, đấu tranh phòng chống xuất nhập cảnh trái phép, đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ...; tiếp tục quan tâm thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực tương đồng như phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, an ninh quần chúng...

Trân trọng cám ơn Thứ trưởng Lương Tam Quang đã dành thời gian tiếp, Cục trưởng Cục Bảo an Hồng Kông Đặng Bính Cường khẳng định, việc kí kết Bản ghi nhớ là bước khởi đầu trong quá trình thắt chặt mối quan hệ hợp tác giữa hai Bên; đồng thời bày tỏ mong muốn, mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan thực thi pháp luật Hồng Kông (Trung Quốc) tiếp tục phát triển mạnh mẽ, chặt chẽ hơn nữa, qua đó góp phần đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội…

Theo Bocongan.gov.vn

H.CHÂU