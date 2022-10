Cục trưởng Cục đường bộ trực tiếp kiểm tra việc thu phí tại trạm thu phí BOT Cai Lậy

(PLO)- Cục trưởng Cục đường bộ chỉ đạo nhắc nhở nhà đầu tư dự án BOT Cai Lậy phải phối hợp tốt với công an, chính quyền địa phương giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông tại trạm BOT Cai Lậy.

Chiều 7-10, ông Nguyễn Xuân Cường – Cục trưởng Cục đường bộ đã trực tiếp đến dự án BOT Cai Lậy chỉ đạo, nhắc nhở Công ty TNHH Đầu tư Quốc lộ 1 Tiền Giang (nhà đầu tư dự án BOT Cai Lậy) trong quá trình thu phí đặc biệt là thu phí không dừng nếu có xảy ra sự cố hệ thống thu phí tự động phải nhanh chóng xử lý kịp thời tạo thuận lợi cho người dân tham gia giao thông. Cục trưởng Cục đường bộ nhắc nhở nhà đầu tư quan tâm đến vấn đề miễn, giảm cho các phương tiện của người dân quanh khu vực lân cận trạm thu phí, ngoài xem xét chính sách miễn giảm theo quy định, nhà đầu tư cũng phải linh hoạt trong giải quyết thủ tục nhằm tạo sự đồng thuận cho người dân, doanh nghiệp xung quanh trạm thu phí. Cạnh đó, Cục trưởng Cục đường bộ cũng yêu cầu nhà đầu tư trong quá trình thu phí phải lưu ý tiếp tục duy tu, sửa chữa mặt đường hư hỏng, đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. "Đặc biệt nhà đầu tư phải phối hợp tốt với lực lượng công an, chính quyền địa phương giữ gìn an ninh trật tự quanh trạm thu phí BOT Cai Lậy, khi có những trường hợp cố tình gây rối gây mất an ninh trật tự hoặc cản trở giao thông. Đồng thời nhà đầu tư phối hợp với các lực lượng Thanh tra giao thông, CSGT, Cục QLĐB IV cần thiết sẽ tổ chức phân luồng giao thông trên tuyến khi có ùn ứ"- Cục trưởng Cục đường bộ Nguyễn Xuân Cường nhắc nhở. Ông Lê Trung Duy- Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Quốc lộ 1 Tiền Giang cho biết, dự án BOT Cai Lậy bắt đầu thu phí chính thức từ 7 giờ sáng 7-10. Trong quá trình tổ chức thu phí đến 16 giờ chiều cùng ngày phương tiện lưu thông qua 2 trạm thu phí dự án BOT Cai Lậy (trạm trên QL1 và trạm trên tuyến tránh) thuận lợi cả hai hướng, tình hình an ninh trật tự ổn định, không xảy ra tình trạng ùn ứ giao thông quanh khu vực trạm thu phí. Theo đó việc thu phí dự án BOT Cai Lậy được thực hiện trên 2 trạm (trạm trên QL1 và trạm trên tuyến tránh). Giá vé dịch vụ tại trạm thu phí ở QL1 thấp nhất là 14.000 đồng/lượt, cao nhất là 118.000 đồng/lượt. Giá vé dịch vụ sử dụng đường bộ tại trạm thu phí tuyến tránh thấp nhất là 24.000 đồng/lượt, cao nhất là 137.000 đồng/lượt. Việc thu phí tại dự án BOT Cai Lậy được áp dụng theo hình thức thu liên trạm, xe đi qua 2 trạm chỉ thu tiền 1 trạm. Đến nay, doanh nghiệp dự án đã phối hợp cơ quan chức năng xét miễn, giảm đợt 1 cho 1.370 phương tiện ở địa bàn 41 xã, phường, thị trấn trong phạm vi bán kính 10 km quanh trạm thu phí. Việc miễn, giảm này sẽ được thực hiện trong suốt thời gian thực hiện thu phí hoàn vốn tại dự án. ĐÔNG HÀ