Cục Y tế dự phòng nói về kiến nghị nuôi cấy virus SARS-CoV-2 của TP.HCM

(PLO)- Về việc TP.HCM kiến nghị được nuôi cấy, phân lập virus SARS-CoV-2 trong phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp III, Cục Y tế dự phòng đã có công văn gửi Sở Y tế TP.

Cục Y tế dự phòng vừa có công văn gửi Giám đốc Sở Y tế TP.HCM liên quan đến kiến nghị được nuôi cấy virus SARS-CoV-2 trong phòng xét nghiệm.

Theo đó, Cục Y tế dự phòng đề nghị Sở Y tế TP.HCM khẩn trương rà soát, cung cấp tài liệu, kết luận về cuộc họp kiểm tra phòng chống dịch bệnh ngày 31-1 giữa Sở Y tế với các đơn vị liên quan, bao gồm nội dung đề xuất cụ thể tài liệu liên quan về nuôi cấy virus SARS-CoV-2 trong phòng xét nghiệm.

Theo Cục Y tế dự phòng, ngày 13-1, Cục nhận được Công văn số 23/BVNĐ.XN của Bệnh viện (BV) Bệnh nhiệt đới TP.HCM kèm theo hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp III.

Tại báo cáo trong năm 2022, BV không thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2, chưa có qui trình thực hành liên quan đến hoạt động nuôi cấy, phân lập virus SARS-CoV2 trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

Cục Y Tế dự phòng đề nghị Sở Y tế TP.HCM chỉ đạo cung cấp, báo cáo việc thực hiện kiểm tra, thanh tra Phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp III của BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM theo quy định tại Nghị định 103/2016/NĐ-CP và Nghị định 155/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

"Tại khu vực miền Nam, Bộ Y tế đã giao Viện Pasteur TP.HCM là đơn vị có Phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp III để thực hiện việc nuôi cấy, phân lập virus SARS-COV2.

Trong trường hợp cần thiết để thực hiện ngay công tác giám sát, nghiên cứu phục vụ mục đích phòng chống dịch, cục đề nghị sở y tế chỉ đạo đơn vị đủ điều kiện, phối hợp chặt chẽ với Viện Pasteur TP.HCM để thống nhất thực hiện theo quy định" - văn bản của Cục y tế dự phòng nêu.

Trước đó, tại buổi kiểm tra của Bộ Y tế về công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn TP vào ngày 31-1-2023, TS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, kiến nghị Bộ Y tế cho phép BV Bệnh nhiệt đới TP.HCM nuôi cấy, phân lập virus SARS-CoV-2 trong phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp III.

Giải thích về kiến nghị này, ông Châu cho rằng nuôi cấy nCoV thì việc đánh giá miễn dịch cộng đồng sẽ tốt hơn. Trước đây, nghiên cứu đánh giá miễn dịch cộng đồng tại TP.HCM chủ yếu dựa vào nồng độ kháng thể và sử dụng một số kỹ thuật thay thế phản ứng trung hòa.

Tại BV Bệnh nhiệt đới TP.HCM có một phòng an toàn sinh học cấp III trực thuộc Đơn vị nghiên cứu lâm sàng của Trường Đại học OXFORD. Phòng này đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học quốc tế và được Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, kiểm tra, xác nhận tính an toàn vận hành hàng năm. Phòng an toàn sinh học cấp III này nuôi cấy các loại virus cấp độ cao như vi trùng lao đa kháng, virus cúm...

Nghị định 103/2016/NĐ-CP ngày 1-7-2016 của Chính phủ về nghị định quy định về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm. Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12-11-2018 của Chính phủ về Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế.

THẢO PHƯƠNG