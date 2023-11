Sáng 22-11, Công an huyện Thăng Bình (Quảng Nam) cho biết, Cơ quan CSĐT công an huyện vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Viết Quốc Trịnh (ngụ xã Bình Phục, huyện Thăng Bình) về tội cố ý gây thương tích.

Công an đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Viết Quốc Trịnh. Ảnh: CA

Ngoài ra, Nguyễn Viết Quang (53 tuổi, cha của Trịnh), Nguyễn Thanh Tùng (34 tuổi, cùng ngụ xã Bình Phục), Nguyễn Viết Tân (28 tuổi, ngụ thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên) và Nguyễn Tấn Dũng (19 tuổi, ngụ thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình) cũng bị khởi tố về tội danh trên.

Video: Lên bia không đều, một người chết một người đi tù.

Theo điều tra, ngày 23-7, Trịnh xảy ra mâu thuẫn với hai thanh niên ở xã Bình Sa (huyện Thăng Bình). Sáng hôm sau, được một người giúp đứng ra hòa giải, Trịnh, Quang, Tùng, Tân, Dũng và hai người khác đến quán cà phê ở xã Bình Phục để gặp nhóm thanh niên ở xã Bình Sa.

Tại quán cà phê, hai bên nói chuyện hòa giải bất thành nên nhóm kia đứng lên ra về. Sau đó, Quang lấy nhị khúc đánh vào lưng một người trong nhóm kia. Còn Trịnh xông vào dùng ghế, vỏ chai thuỷ tinh, dao tự chế chuẩn bị sẵn đuổi, đánh.

Cùng con trai đi giải quyết mâu thuẫn, người cha bị khởi tố (bị can Quang đứng giữa). Ảnh: CA

Vụ ẩu đả làm ba người trong nhóm thanh niên xã Bình Sa bị thương tích lần lượt là 11%, 7% và 3%.

Ngoài ra, trong lúc ẩu đả, Trịnh còn cầm một khẩu súng dạng rulô bắn hai phát nhưng không trúng ai và dùng một khẩu súng tự chế khác đe dọa đối thủ.

Quá trình điều tra, cảnh sát đã tạm giữ các tang vật liên quan.

Mang theo súng, kiếm đi giải quyết mâu thuẫn thì bị Tổ công tác 161 tóm gọn (PLO)- Hai thanh niên mang theo kiếm và súng đi giải quyết mâu thuẫn thì bị tổ công tác 161 công an tỉnh Đồng Nai truy bắt.

THANH NHẬT