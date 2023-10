Cuộc sống sẽ luôn diệu kỳ nếu biết ‘Gieo hạt mầm tử tế’

Cuộc sống luôn đáng sống, chúng ta có thể vượt qua mọi nghịch cảnh, sống tốt hơn bởi chính nghị lực của bản thân và “Những chồi non hi vọng” mà mình đã gieo trồng. “Gieo hạt mầm tử tế” và “Những chồi non hi vọng” như là 2 giai đoạn tiếp theo của một vấn đề. Hãy cứ gieo trồng trước, sau đó cần kiên trì chăm sóc “hạt mầm tử tế” ấy sẽ vượt qua.

Sách Gieo hạt mầm tử tế và Những chồi non hi vọng.

Đó chính là thông điệp mà hai quyển sách “Gieo hạt mầm tử tế” và “Những chồi non hi vọng” của Amy Newmark, trong bộ sách “Hạt giống tâm hồn” của First News mang đến cho bạn.

Gieo hạt mầm và lan tỏa lòng tử tế

“Không ai có thể đạt được thành công mà không có sự giúp đỡ của người khác. Và những người khôn ngoan, tự tin sẽ đáp lại sự giúp đỡ ấy bằng lòng biết ơn”. Quyển sách “Gieo hạt mầm tử tế” bao gồm 27 mẩu chuyện nhỏ. Mỗi câu chuyện là một lát cắt về cách mà con người đối đãi tử tế với nhau; mang đến cho nhau sự chở che ấm áp; trao cho nhau nguồn an ủi, động viên. Nó giúp con người vượt qua mọi khổ đau, bất hạnh, mất mát; tìm lại được niềm tin và tình yêu vào cuộc sống, vào con người; dù con người và cuộc sống nhiều lúc quá phức tạp, nhiễu nhương.

Mỗi câu chuyện như một hạt mầm tử tế gieo vào cuộc đời, để nhân lên thành nhiều hạt mầm, nhiều vườn cây, thành bạt ngàn những rừng cây tử tế, nhân ái, làm thay đổi kỳ diệu cuộc sống của chúng ta.

Những câu chuyện như: “Chuyến đi đến tương lai”, “Điều kỳ diệu giữa cơn bão tuyết”, “Đơn giản là giờ đến lượt bạn” … sẽ giúp chúng ta nhận ra có những hành động tử tế hàng ngày tưởng nhỏ bé nhưng lại mang đến những thay đổi lớn lao, có thể làm thay đổi cuộc sống của nhiều người, có khi cứu được cả mạng người.

Bạn sẽ thấy rằng làm những điều tử tế thật ra không khó. Đôi khi, đó chỉ là một sự thấu hiểu, một sự giúp đỡ ân cần, một sẻ chia đúng lúc, bởi “cảm thông là chìa khoá mở cửa trái tim”. Hạt mầm tử tế luôn tiềm tàng trong bạn, chỉ chờ được kích hoạt, được nhân rộng để mang lại niềm tin, hạnh phúc cho người khác và cho chính bản thân mình bởi “cho đi cũng là nhận lại”. Sự tử tế con người dành cho nhau đôi khi chỉ là một lời nói, nhưng “đừng bao giờ quên rằng những lời tử tế chúng ta dành cho một người đang gặp khó khăn có thể giúp tạo nên những khác biệt lớn lao”.

“Nhận ra có người cần được giúp đỡ và đưa cho họ một cánh tay trợ giúp theo sức mình chính là bài tập về lối sống tỉnh thức và lòng trắc ẩn đơn giản và hiệu quả nhất. Đón nhận sự giúp đỡ của người khác với thái độ trân trọng và tiếp tục lan tỏa sự tử tế mình nhận được chính là bài tập thực hành về lòng biết ơn thiết thực nhất”. (“Những lời tử tế”).

Luôn hi vọng, bạn sẽ vượt qua sợ hãi và thành công

Bạn đã từng rơi vào nghịch cảnh, đã từng mất mát? Bạn đã từng hoang mang, sợ hãi? Bạn đã từng cảm thấy bế tắc, thất bại, thối chí, muốn buông xuôi, thậm chí không thiết sống? … Hoặc bạn chưa từng, nhưng đã gặp, đã biết. Hãy đọc “Những chồi non hi vọng” để cùng chia sẻ cách mà con người vượt qua những điều đó bằng chính nghị lực, bằng chính niềm tin và hi vọng của mình, để tiếp tục hướng về phía trước, hướng về một cuộc sống tốt đẹp hơn mà mình đáng được hưởng.

“Những chồi non hi vọng” là tuyển tập gồm 25 câu chuyện xoay quanh chủ đề nêu trên. Đó là những câu chuyện như: “Vượt lên nỗi sợ hãi”, “Khởi đầu bằng 1 đô-la”, “Chiến đấu như con gái”, “Sức mạnh của nụ cười”, “Nuôi dưỡng niềm tin” … cách con người vượt qua những nghịch cảnh, khó khăn cuộc sống để tiếp tục tiến về phía trước bằng chính nghị lực, niềm tin và hi vọng của mình.

Trong đó, hi vọng như những chồi non, nếu được chăm sóc, nâng niu, sẽ vươn mình lớn dậy, thành cây lá xanh tươi của cuộc đời mình. Qua đó, có thể nhìn thấu được nguyên nhân và kết quả từ những hành động của chính mình. Biết cách chủ động lèo lái cuộc đời mình bởi “Thụ động tạo ra nỗi ngờ vực và sợ hãi, còn hành động tạo ra lòng tự tin và dũng cảm. Nếu bạn muốn vượt qua một nỗi sợ hãi, đừng ngồi yên trong nhà và nghĩ ngợi về nó. Hãy bước ra ngoài và hành động” (Tôi hành động).

Amy Newmark là Tổng biên tập của bộ sách “Chicken Soup for the Soul”. Kể từ năm 2008, bà đã xuất bản 190 tựa sách mới cho bộ sách này, hầu hết đều bán chạy tại Hoa Kỳ và Canada. Amy Newmark được ghi nhận là người làm hồi sinh “Chicken Soup for the Soul” - thương hiệu nổi tiếng khắp thế giới, ra mắt lần đầu tiên vào năm 1993. Để làm được điều này, Amy đã tuyển chọn và biên soạn những câu chuyện có thật đầy cảm hứng - từ những con người bình thường nhưng có trải nghiệm phi thường. Qua đó, Amy giúp thương hiệu lâu đời “Chicken Soup for the Soul” luôn giữ được tính mới mẻ và phù hợp với độc giả ngày nay.

ANH ĐÀO