Cựu giám đốc Sở Y tế xin giảm nhẹ cho cấp dưới

(PLO)- Bị cáo Bùi Thị Lệ Phi xin tòa giảm nhẹ cho cấp dưới vì cho rằng họ có hoàn cảnh rất nghèo, không có động cơ, mục đích riêng…

Ngày 10-2, TAND TP.HCM tiếp tục phiên tòa sơ thẩm vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ.

Hai cựu giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ là bà Bùi Thị Lệ Phi và ông Cao Minh Chu, chủ tịch Hội đồng sáng lập NSJ Group Hoàng Thị Thúy Nga và 17 bị cáo khác cùng bị truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Cựu giám đốc sở nói không nhận 3,2 tỉ đồng

VKS cáo buộc các bị cáo thông đồng trong thực hiện bốn gói thầu (tổng giá trị gần 90 tỉ đồng) gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền gần 33 tỉ đồng.

Tại tòa, bị cáo Bùi Thị Lệ Phi cho rằng cáo trạng buộc tội bà là quá nặng, đồng thời phủ nhận việc nhận 3,2 tỉ đồng từ Hoàng Thị Thúy Nga.

Bị cáo Phi mong HĐXX xem xét hoàn cảnh của mình khi phạm tội. Khi đó, bị cáo là cấp dưới trực tiếp của ông Võ Thành Thống (cựu chủ tịch UBND TP Cần Thơ) và UBND TP Cần Thơ là nơi duyệt chủ trương, đồng thời duyệt vốn cho ngành y tế.

Theo bà Phi, BV Tim mạch được thành lập từ năm 2015 nhưng đến năm 2017 chưa được mua bất kỳ trang thiết bị chuyên ngành nào để phục vụ cho sức khỏe của người dân, cả BV Nhi cũng thế.

“Đến khi NSJ tham gia, bị cáo thấy việc chuyển vốn rất nhanh cho nên bị cáo và ông Chu mới bị áp lực phải ủng hộ để mua được trang thiết bị tốt cho ngành. Sự thật thâm tâm bị cáo không có ý nghĩ gì riêng tư cho mình. Trong suốt quá trình đấu thầu bốn dự án, trải qua hai năm liền bị cáo không đặt một vấn đề gì ở bà Nga và bà Nga cũng không hứa hẹn gì với bị cáo” - bị cáo Phi phân trần.

Bị cáo Phi cũng mong HĐXX xem xét cho cấp dưới. Nữ bị cáo vừa khóc vừa nói: “Thật ra, khi thực hiện thì các em không có động cơ, mục đích gì riêng tư. Các em có hoàn cảnh rất nghèo. Ngay cả như bị cáo Lương Tấn Thành (chuyên viên Ban quản lý dự án của Sở Y tế TP Cần Thơ) khi vào trại tạm giam, vợ ở nhà không có việc làm, hai con nhỏ không có ai nuôi… Bị cáo Hồ Phương Quỳnh (cũng là chuyên viên Ban quản lý dự án của Sở Y tế TP Cần Thơ) có hai con nhỏ, khi phạm tội rồi phải ra chợ bán từng con cá để mà sống”.

Bị cáo Phi mong HĐXX “mở lượng hải hà, vận dụng nhiều chính sách khoan hồng” cho cấp dưới.

Còn bị cáo Cao Minh Chu (khi đó với vai trò phó giám đốc sở, trưởng ban quản lý dự án) cho biết bà Phi có nói với mình về việc cấp trên chỉ đạo tạo điều kiện giúp đỡ cho công ty của bà Nga trúng thầu. Do đó, ông Chu cũng chịu nhiều áp lực và đã không tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định về đấu thầu, làm nhanh chóng các thủ tục để giúp công ty của bà Nga trúng thầu.

Mối quan hệ giữa bà Nga và cựu chủ tịch TP Cần Thơ

Tại tòa, Hoàng Thị Thúy Nga khai tháng 10-2015, bị cáo làm phó tổng giám đốc cho Công ty AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Sau đó, bà Nga ra làm riêng và mua lại Công ty NSJ, làm chủ tịch hội đồng thành viên.

Đối với Công ty Bình An, bà Nga phủ nhận công ty này là của mình. Bà Nga trình bày Công ty Bình An đúng là bà thành lập (lúc đó vẫn còn làm cho AIC) và bà Nhàn cũng có vốn góp.

Trình bày về mối quan hệ với cựu chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống, bà Nga nói: “Bất kể khi nào xuống Cần Thơ cũng thăm anh Thống dù anh Thống ở cương vị nào…”.

Do không muốn liên quan gì đến bà Nhàn nữa nên bà Nga đã chuyển hết Công ty Bình An cho người khác. “Về mặt pháp lý, Công ty Bình An cho đến giờ này không phải của bị cáo nhưng bị cáo có hỗ trợ cho công ty này” - bị cáo Nga nói. Tuy nhiên, chủ tọa cho rằng thực tế bà Nga vẫn điều hành Công ty Bình An.

Bà Nga cho biết lời khai của các thuộc cấp đa phần là đúng. Nữ bị cáo cũng thừa nhận vai trò cầm đầu, vai trò vị trí số một. “Nếu không phải là bị cáo thì không có vụ án này…” - bị cáo Nga nói.

Trình bày về mối quan hệ với cựu chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống, bà Nga nói: “Bất kể khi nào xuống Cần Thơ cũng thăm anh Thống dù anh Thống ở cương vị nào…”. Một lần xuống thăm ông Thống tại Cần Thơ, ông Thống hỏi Nga: “Giờ nghỉ ở AIC rồi thì làm gì?”. Sau đó, Nga giới thiệu công ty mới của bị cáo.

Nga khai biết Sở Y tế TP Cần Thơ từ trước, có đến giới thiệu và cung cấp hồ sơ năng lực của công ty. Đáng chú ý, tại tòa, bà Nga phủ nhận việc đưa số tiền 3,2 tỉ đồng cho bà Phi và 200 triệu đồng cho ông Chu.

Bà Nga cho biết “hay tin chị Phi nghỉ hưu nên xuống Cần Thơ thăm, rồi từ Cần Thơ đi Côn Đảo”. Chủ tọa hỏi: Đi Côn Đảo sao rút tiền nhiều? Trả lời, bà Nga cho biết có công việc liên quan đến dự án thuộc công ty bất động sản của bà ở Bà Rịa-Vũng Tàu nên mới mang nhiều tiền như vậy.

Bà Nga đề nghị xem lại camera an ninh tại sân bay Cần Thơ cũng như camera khu vực nhà bà Phi vào ngày 3-12-2019 là có thể chứng minh cho việc bà không đưa tiền như cáo buộc của VKS. Tuy nhiên, chủ tọa cho rằng: “Camera nếu quay được cũng quay xe chạy chứ không thể quay tiền bên trong của bị cáo”.

Không chi tiền cho Trương Châu Hữu Danh Về việc chi tiền cho ông Cao Minh Chu để “xử lý khủng hoảng” liên quan đến báo chí, bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga khai có nói với ông Chu là “để việc đó em lo và xử lý”. Nga nói gửi công văn đến các cơ quan báo chí đề nghị gỡ bài trên các trang tin. Chủ tọa hỏi: “Trang tin nào đã đăng về sai phạm của Sở Y tế TP Cần Thơ liên quan đến bốn gói thầu”. Bà Nga trả lời là trang tin nhóm Báo sạch của Trương Châu Hữu Danh (đang thụ án bốn năm sáu tháng tù do TAND TP Cần Thơ tuyên về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước; quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo khoản 2 Điều 331 BLHS). Chủ tọa hỏi tiếp: “Bị cáo xử lý việc này bằng cách nào… Trương Châu Hữu Danh tố cáo tại tờ báo nào?”. Bà Nga khai trước khi bị cơ quan điều tra triệu tập lấy hồ sơ và lời khai thì có nghe các bài viết liên quan đến nhóm của Danh về công ty của bị cáo. Bà Nga cho biết đã làm việc trực tiếp với Bộ TT&TT, sau đó các bài viết được gỡ xuống chứ không chi tiền cho ai về việc này…

MINH CHUNG