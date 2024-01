Cựu Phó giám đốc trung tâm đăng kiểm tại Đắk Nông bị truy tố tội nhận hối lộ

Ngày 22-1, thông tin từ VKSND tỉnh Đắk Nông, cho biết cơ quan này đã ban hành cáo trạng truy tố đối với bị can Nguyễn Tài An (35 tuổi, ngụ xã Đức Minh, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) về tội nhận hối lộ.

Trung tâm đăng kiểm nơi ông An làm việc. Ảnh: X.C

Theo cáo trạng, ông Nguyễn Tài An là đăng kiểm viên bậc cao, giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới số 48-02D (xã Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) từ năm 2020.

Trong khoảng thời gian từ năm 2020-2023, ông An biết nhiều chủ xe không đưa xe đến các cơ sở có đủ điều kiện để thi công cải tạo xe cơ giới.

Tuy nhiên, ông An vẫn đồng ý nhận làm hồ sơ cải tạo, nghiệm thu, cấp giấy chứng nhận xe cơ giới cải tạo tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 48-02D với giá tiền gần 4.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng/xe.

Ông An đề nghị chủ xe gửi thông tin đăng ký xe, giấy chứng nhận kiểm định lưu hành và hình ảnh xe để liên hệ với một số công ty nhằm lập khống hồ sơ cải tạo, hợp thức hóa hồ sơ đăng kiểm.

Ngoài ra, ông An còn hợp thức hóa hồ sơ nghiệm thu xe cải tạo bằng cách tự ý điền tên các cá nhân bất kỳ hoặc tên của chủ xe, tài xế lái xe vào giấy giới thiệu của nhiều công ty.

Với phương thức thủ đoạn như trên, từ năm 2020-2023, ông An đã nhận hơn 74 triệu đồng của 15 chủ xe để làm 17 bộ hồ sơ thiết kế, hồ sơ thi công và nghiệm thu cấp giấy chứng nhận xe cải tạo trái quy định .

Trong đó, ông An chuyển 65,3 triệu đồng cho một số cá nhân khác, nộp hơn 1,5 triệu đồng phí kiểm định cho chủ xe và hưởng lợi số tiền còn lại (hơn 5,5 triệu đồng).

Trước đó, ngoài việc khởi tố ông Nguyễn Tài An, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông tách hành vi, chuyển các tài liệu liên quan đến quá trình thiết kế, thẩm định hồ sơ thiết kế của các cá nhân và công ty liên quan đến Công an TP.HCM, Công an tỉnh Đắk Lắk và Công an tỉnh Phú Thọ để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

TIẾN THOẠI