Đã hoàn thành công tác ngầm hóa lưới điện xã đảo Thạnh An

(PLO)- Tổng công ty Điện lực TP.HCM cho biết lưới điện ở xã đảo Thạnh An được ngầm hóa sẽ giúp hạn chế ảnh hưởng do thời tiết xấu, đảm bảo cung cấp điện cho người dân.

Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) đã hoàn thành vượt tiến độ Dự án Ngầm hóa lưới điện tại xã Thạnh An, huyện Cần Giờ để chào mừng kỷ niệm 48 năm ngày Thống nhất đất nước.

Sau khi ngầm hóa lưới điện, Thạnh An đã trở thành xã đảo đầu tiên trên cả nước có hệ thống lưới điện và dây thông tin được ngầm hóa.

EVNHCMC cho biết dự án ngầm hóa lưới điện, cáp viễn thông ở xã đảo Thạnh An được khởi công ngày 30-11-2022 với các hạng mục như đào và tái lập 9.100m mương cáp, kéo mới hơn 10km cáp ngầm hạ thế trục chính, lắp mới 126 tủ phân phối hạ thế dọc đường.

Đồng thời, EVNHCMC cũng đã kéo mới hơn 17 km cáp ngầm mắc điện các loại cấp điện cho các hộ dân.

Cho tới nay, dự án đã được EVNHCMC thi công hoàn tất 100% ngầm hóa lưới điện, hoàn tất thay điện kế có chức năng đo từ xa cho tất cả khách hàng trên xã đảo. EVNHCMC cũng đã thu hồi toàn bộ nhánh dây mắc điện nổi trên tuyến đường trục chính D1.

Công trình sau khi hoàn thành sẽ góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng, chỉnh trang đô thị, tạo mạch vòng linh hoạt trong vận hành, đảm bảo an toàn lưới điện và độ tin cậy cung cấp điện trên địa bàn xã Thạnh An, huyện Cần Giờ.

Đặc biệt, công trình ngầm hóa sẽ giúp hạn chế ảnh hưởng của thời tiết xấu như áp thấp nhiệt đới, giông bão… đến việc cung cấp điện phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Thạnh An sẽ là xã đảo đầu tiên được ngầm hóa lưới điện (PLO)- Toàn bộ tuyến đường xuyên suốt xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ TP.HCM sẽ được ngầm hóa lưới điện, cáp viễn thông, kết hợp với nâng cấp toàn tuyến đường.

ĐỨC HÙNG