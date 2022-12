Diện mạo xã đảo Thạnh An, Cần Giờ đang đổi thay từng ngày

(PLO)- Phó Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ Trương Tiến Triển cho biết diện mạo xã đảo Thạnh An đang thay đổi từng ngày và sắp tới tuyến đường "quốc lộ 1" của xã sẽ khoác lên mình một chiếc áo mới.

Có mặt ở xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ vào những ngày đầu tháng 12 mới cảm nhận hết sự sôi động, phát triển của Thạnh An so với những năm trước.

Dọc tuyến đường độc đạo xã đảo Thạnh An đã có nhiều hàng quán, cửa tiệm mọc lên. Những ngôi nhà ven đường cũng được xây dựng kiên cố, khang trang hơn. Không chỉ vậy, phương tiện ra xã đảo Thạnh An cũng hiện đại, rút ngắn thời gian so với trước đây.

Ông Trương Tiến Triển, Phó Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ cho biết xã đảo Thạnh An chính thức được công nhận là xã đảo từ năm 2021.

Ngay sau khi được công nhận là xã đảo, cả hệ thống chính trị đã có sự chuyển biến tích cực, tích cực đầu tư cơ sở hạ tầng. Đặc biệt hơn, đời sống người dân ở xã đảo Thạnh An đã được thay đổi liên tục hàng tháng, hàng quý.

Ông Triển cũng thông tin mới đây Thành uỷ đã về thăm, làm việc với xã đảo Thạnh An. Thành uỷ TP.HCM đã đưa ra 21 đầu việc để xây dựng xã đảo Thạnh An ngày càng phát triển, nâng cao chất lượng đời sống của người dân. Đặc biệt phải thay đổi diện mạo, mỹ quan đô thị.

Chính vì thế, ngay trong tháng 12, UBND huyện Cần Giờ đã phối hợp với các đơn vị để tiến hành nâng cấp trục đường "quốc lộ 1" của xã đảo Thạnh An. Trong đó, huyện và các đơn vị sẽ nâng cấp đường, hệ thống cống thoát nước, nắn chỉnh những đoạn đường bị bó hẹp... để có một tuyến "quốc lộ 1" đẹp nhất. Sắp tới, xã đảo sẽ khoác lên mình một tấm áo mới, với một diện mạo mới.

Song song với đó, hệ thống điện nước, viễn thông, chiếu sáng sẽ cùng ngầm hoá. Đồng thời, huyện Cần Giờ cũng sẽ xây dựng đường hoa, cổng chào để tạo điểm nhấn cho xã đảo Thạnh An trong thời gian tới.

"Tôi thực sự vui mừng khi Thạnh An được quan tâm, trở thành xã đảo đầu tiên được ngầm hoá lưới điện và cáp viễn thông.

Tôi nghĩ rằng tuyến đường này vừa là tuyến giao thông xương sống của cả xã đảo, vừa có sứ mệnh như một cổng chào của xã đảo Thạnh An khi du khách ghé thăm. Thời gian tới, huyện Cần Giờ sẽ xây dựng những không gian văn hoá TP.HCM trên xã đảo và một số nội dung khác để tạo điểm nhấn cho xã đảo Thạnh An" - Phó Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ nhấn mạnh.

Đồng thời, UBND huyện Cần Giờ cũng xây dựng và thực hiện phát triển kinh tế đêm trên địa bàn huyện, trong đó xã đảo Thạnh An sẽ thực hiện trước một bước. Hiện Đề án kinh tế đêm được huyện Cần Giờ trình UBND TP để có ý kiến, sau đó sẽ triển khai hàng loạt

Riêng xã đảo Thạnh An hiện đã được tổ chức một khu vực buôn bán về đêm để phục vụ cho người dân địa phương và du khách đến với Thạnh An.

Trao đổi với PLO, ông Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Đảng uỷ xã Thạnh An cho biết người dân xã chủ yếu làm nghề đánh bắt, nuôi trồng thuỷ hải sản và làm muối. Theo đó, để nâng cao chất lượng cuộc sống, trong thời gian tới Đảng uỷ xã Thạnh An sẽ định hướng phát triển du lịch sinh thái, nuôi trồng thuỷ hải sản cho bà con. Hiện nay, lượng khách tới với xã đảo Thạnh An khoảng 2.000 lượng khách/năm. Theo đó, xã Thạnh An hướng tới mục tiêu tăng 300% lượng khách trong thời gian tới. Điểm nhấn của Thạnh An là phát triển du lịch sinh thái. Theo đó, hiện nay Sở Du lịch và UBND huyện Cần Giờ đang triển khai dự án du lịch cộng đồng và dự kiến trong tháng 12 sẽ triển khai dự án này.