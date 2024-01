Đạ Tẻh: trồng dưa hấu giúp nông dân cải thiện kinh tế

(PLO)- Trong vài năm gần đây, nông dân xã An Nhơn, huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng chuyển đổi từ việc trồng lúa sang trồng dưa hấu và thu được hiệu quả kinh tế cao.

Người dân chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng dưa hấu để cải thiện kinh tế. Ảnh: NGỌC MAI

Xã An Nhơn, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng là một vùng đất có truyền thống sản xuất nông nghiệp với diện tích đất lúa chiếm hơn 50% tổng diện tích đất tự nhiên. Tuy nhiên, những năm gần đây, do lượng nước tự nhiên không đủ cung cấp nên sản lượng lúa của bà con không đạt năng suất cao.

Để khắc phục tình trạng này, địa phương đã tuyên truyền, vận động bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ lúa sang các loại cây khác, trong đó có dưa hấu.

Nông dân triển khai trồng khoảng 60 đến 90 hecta dưa hấu tại xã An Nhơn. Ảnh: CHÍ HÀO

Người dân hài lòng

Bà Nguyễn Thị Đào, nông dân trồng dưa hấu tại xã An Nhơn cho biết diện tích trồng dưa của gia đình bà là khoảng 5.000 m2. Trung bình một vụ thu được khoảng 22 tấn dưa, giá dao động 6.000-7.000 đồng/kg. Dịp Tết, giá dưa cao hơn nên bán được khoảng 8.000-9.000 đồng/kg.

"Chuyển sang trồng dưa hấu kinh tế gia đình tôi khá hơn. Trồng cây thì vấn đề phân thuốc vẫn phải chăm sóc kỹ lưỡng mới có năng suất cao, ưu điểm của dưa hấu là giá cả ổn định" - bà Đào chia sẻ.

So với trồng lúa, trồng dưa hấu mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Ảnh: CHÍ HÀO

Cũng ngụ tại xã An Nhơn, hộ gia đình bà Duyên cho biết cũng mới chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng dưa hấu từ đầu năm 2023. So với trồng lúa, trồng dưa hấu mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Trung bình một vụ thu được khoảng 20 tấn dưa, giá bán ổn định từ 6.000-7.000 đồng/kg.

Định hướng phát triển bền vững

Theo ông Lê Văn Đông, cán bộ địa chính phụ trách nông nghiệp xã An Nhơn, địa phương trước đó diện tích trồng lúa tại địa phương khoảng 580 hecta. Tuy nhiên, do thời tiết thất thường nên năng suất không cao. Do đó, địa phương đã vận động bà con chuyển đổi cây trồng từ lúa sang các loại rau màu khác, trong đó có dưa hấu.

Hiện nay trên địa bàn xã có khoảng 60-90 hecta trồng dưa hấu, việc chuyển đổi này đã giúp cải thiện đời sống kinh tế cho bà con nông dân.

Địa phương tuyên truyền cho bà con áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Ảnh: CHÍ HÀO

Trong năm 2024, việc trồng dưa hấu phải tiếp tục chuyển đổi vào năm sau do cây trồng cần luân phiên thay đổi để đảm bảo chất lượng đất, tránh bị bạc màu. Diện tích trồng dưa hấu cũng không giống nhau qua từng năm do còn phụ thuộc vào thời tiết và nhu cầu thị trường.

Cánh đồng dưa hấu chuẩn bị thu hoạch để bán vào dịp tết. Ảnh: NGỌC MAI

Để phát triển bền vững việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ông Đông cho biết địa phương sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con nông dân áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đảm bảo chất lượng nông sản, nâng cao giá trị thu nhập.

"Bên cạnh đó, địa phương cũng khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư xây dựng các cơ sở chế biến, bảo quản nông sản, tạo đầu ra ổn định cho bà con nông dân" - ông Đông cho biết.