Đại biểu Nguyễn Lân Hiếu: Không thể vì những vi phạm xảy ra mà để cả ngành y tê liệt

31/05/2022 21:20

(PLO)- Công an tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương cho 2.357 cán bộ chiến sĩ, lao động hợp đồng thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa.