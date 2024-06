Đại hội đồng cổ đông VNDIRECT bị hủy, Chủ tịch thừa nhận sai lầm vụ bị tin tặc tấn công 17/06/2024 17:35

Tính đến 14h20 ngày hôm nay (ngày 17-6), chỉ có 567 cổ đông tham dự họp trực tiếp và ủy quyền, đại diện chưa tới 50% tổng số phiếu biểu quyết. Căn cứ theo quy định, đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần một không đủ điều kiện tiến hành. Đại hội đồng cổ đông lần 1 của Công ty Chứng khoán VNDIRECT bị hủy, đại hội đồng cổ đông lần thứ 2 sẽ được tổ chức vào ngày 28-6-2024.

Chủ tịch Chứng khoán VNDIRECT Phạm Minh Hương và Tổng giám đốc Chứng khoán VNDIRECT Nguyễn Vũ Long - Ảnh: Ngọc Diệp

Tuy nhiên, tại sự kiện ngày hôm nay, Chủ tịch Chứng khoán VNDIRECT Phạm Minh Hương chính thức nhận sai và xin lỗi cổ đông về vụ việc hệ thống VNDIRECT bị tin tặc tấn công hồi tháng 4-2024: “Tôi đã có gửi email và chia sẻ trên báo chí nhưng tại cuộc họp đại hội cổ đông ngày hôm nay, tôi chính thức xin lỗi cổ đông về vụ việc này”.

Nhìn lại vụ việc này, Chủ tịch Minh Hương chia sẻ: “Trong tuần vụ tấn công tin tặc xảy ra, tôi bay sang Pháp và nói chuyện với rất nhiều người trong lĩnh vực an ninh mạng. Hiểu biết của tôi về rủi ro an ninh mạng trong kỷ nguyên số này hơi xa so với thực tế mà thế giới đang phải đối diện. Tại Pháp tôi có gặp một bạn làm việc ở Sở Giao dịch Chứng khoán London, bạn có nói với tôi rằng đây là một cuộc chiến không cân sức”.

Cũng theo Chủ tịch Minh Hương, trong thế giới hiện nay, rủi ro an ninh mạng khá lớn. VNDIRECT bị tấn công tin tặc là điều không may nhưng cũng là may vì nó là “tiếng chuông chánh niệm” cho toàn thể VNDIRECT trong việc chia sẻ nguồn lực đầu tư. Từ trước đến giờ, VNDIRECT vẫn tập trung nguồn lực cho công nghệ, chú ý nhiều vào tăng tốc độ lệnh, cải thiện tính năng hơn so với hạ tầng, an ninh thông tin.

“Đầu tư vào một doanh nghiệp như ở Việt Nam, dù có bao nhiêu đi nữa thì cũng còn rất nhỏ so với yêu cầu thực tế. Ý thức về an ninh thông tin không chỉ ở tầm công nghệ mà còn là tâm lý phòng ngừa rủi ro của toàn bộ hệ thống. Rủi ro bị tấn công tin tặc có thể xảy ra ở khắp nơi, từ hệ thống email cho đến lập trình phần mềm hệ thống, bảo vệ hạ tầng, tường lửa. Chúng tôi thừa nhận sai lầm nên mọi chuyện mới xảy ra như vậy”, Chủ tịch Hương thừa nhận.

Chia sẻ về hướng để ngăn các vụ tấn công tin tặc tương tự xảy ra trong tương lai, ông Nguyễn Vũ Long, Tổng Giám đốc Chứng khoán VNDIRECT khẳng định cam kết đầu tư nâng cấp công nghệ của của doanh nghiệp.

Trong năm 2024, VNDIRECT đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế là 2.020 tỷ đồng, giảm nhẹ 2 tỷ đồng so với thực hiện trong năm 2023. Trong đó, doanh thu thị trường vốn giảm 39%, về 1.897 tỷ đồng; doanh thu môi giới chứng khoán giảm 17%, về 720 tỷ đồng; doanh thu margin tăng 18%, lên 1.365 tỷ đồng.

Theo tờ trình ĐHĐCĐ, lãnh đạo VNDIRECT cho biết công ty sẽ tập trung vào hai định hướng chiến lược trong hoạt động liên quan đến dịch vụ chứng khoán và hoạt động dịch vụ thị trường vốn. Ngoài ra, Công ty tiếp tục mở rộng các dịch vụ đầu tư nguồn vốn, dịch vụ ngân hàng đầu tư vốn.

Về kế hoạch trả cổ tức năm 2023, Công ty Chứng khoán VNDIRECT trình cổ đông tỷ lệ 5% bằng tiền.