Đại sứ TQ tố Philippines châm ngòi căng thẳng khi cho Mỹ tiếp cận các căn cứ quân sự gần Đài Loan

(PLO)- Đại sứ Trung Quốc tại Philippines cáo buộc Manila châm ngòi căng thẳng trong khu vực khi cho phép Mỹ tiếp cận các căn cứ quân sự gần eo biển Đài Loan.

Hãng Reuters ngày 16-4 đưa tin Đại sứ Trung Quốc (TQ) tại Philippines - ông Hoàng Khê Liên chỉ trích Manila châm ngòi căng thẳng trong khu vực và gây ra mối quan ngại nghiêm trọng đối với Bắc Kinh khi cho phép Mỹ tiếp cận thêm các căn cứ quân sự ở nước này.

Đại sứ TQ đưa ra phát ngôn trên vài tuần sau khi Philippines hôm 3-4 công bố địa điểm của bốn căn cứ quân sự bổ sung mà nước này cho phép quân đội Mỹ tiếp cận theo Thỏa thuận Hợp tác Quốc phòng nâng cao (EDCA) được ký vào năm 2014.

Ba trong bốn địa điểm nói trên nằm ở phía bắc Philippines, bao gồm một căn cứ hải quân, sân bay ở tỉnh Cagayan và một doanh trại ở tỉnh Isabela. Căn cứ hải quân ở tỉnh Cagayan nằm cách đảo Đài Loan khoảng 400 km.

Phát biểu tại một diễn đàn ở thủ đô Manila hôm 14-4, ông Hoàng nói rằng mặc dù Philippines tuân thủ "nguyên tắc một TQ”, song quyết định cho phép Mỹ tiếp cận các căn cứ quân sự tại đảo quốc này “đã gây ra mối quan ngại nghiêm trọng đối với TQ".

“Thực tế thay cho lời nói. Rõ ràng là Mỹ có ý định lợi dụng các địa điểm mới trong EDCA để can thiệp vào tình hình trên eo biển Đài Loan nhằm phục vụ các mục tiêu địa chính trị cũng như thúc đẩy chương trình nghị sự chống TQ của nước này, gây bất lợi cho hòa bình và phát triển của Philippines và khu vực nói chung” - ông Hoàng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Đại sứ Hoàng còn cho hay có "một số người” đã liên kết mối quan hệ giữa quyết định nói trên với sự an toàn của 150.000 lao động Philippines đang làm việc tại Đài Loan, đồng thời ông cũng nói rằng những lao động này có thể có lợi nhiều hơn nếu Manila không cho phép Mỹ tiếp cận các căn cứ quân sự.

“Philippines nên phản đối dứt khoát ‘Đài Loan độc lập’ thay vì châm ngòi căng thẳng khi cho phép Mỹ tiếp cận các căn cứ quân sự gần eo biển Đài Loan, nếu họ thực sự quan tâm đến 150.000 người lao động Philippines” - ông Hoàng phát biểu.

Tuy nhiên, Đại sứ quán Mỹ tại Philippines khẳng định EDCA "không nhằm vào bất kỳ quốc gia thứ ba nào khác".

“Các địa điểm của EDCA sẽ hỗ trợ các cuộc tập trận kết hợp và năng lực hiệp đồng giữa lực lượng Philippines và Mỹ để đảm bảo chúng tôi chuẩn bị tốt cho các cuộc khủng hoảng trong tương lai” - ông Kanishka Gangopadhyay, người phát ngôn của Đại sứ quán Mỹ tại Philippines, nói với Reuters.

Bộ Ngoại giao Philippines chưa bình luận về phát biểu trên của Đại sứ TQ.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Philippines hồi cuối tuần qua khẳng định EDCA không nhằm chống lại bất kỳ nước nào và phù hợp với nỗ lực bảo vệ chủ quyền quốc gia cũng như nâng cao khả năng ứng phó với các trường hợp khẩn cấp và thảm họa.

“Philippines không có ý định can thiệp vào vấn đề Đài Loan và sẽ không cho phép các nước khác lợi dụng để can thiệp vào vấn đề nói trên” - Hội đồng An ninh Quốc gia Philippines hôm 15-4 cho hay.

Tuần trước, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. cũng khẳng định bốn căn cứ mới mà quân đội Mỹ được phép tiếp cận là nhằm tăng cường năng lực phòng vệ cho Philippines, chứ không nhằm phục vụ bất kỳ hành động tấn công nào.

VĨNH KHANG