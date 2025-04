Sau cú phục hồi ngoạn mục, thị trường Mỹ hạ nhiệt do nỗi lo thuế quan 11/04/2025 05:55

Các chỉ số chứng khoán chủ chốt của Mỹ và đồng USD đồng loạt giảm trong ngày 10-4 khi nhà đầu tư vẫn lo ngại sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định tạm hoãn thuế đối ứng đối với nhiều quốc gia - động thái từng khiến thị trường chứng khoán tăng mạnh trước đó một ngày, hãng Reuters.

Các nhà giao dịch ở sàn giao dịch chứng khoán New York (Mỹ) vào lúc mở cửa phiên giao dịch ngày 10-4 sau cú phục hồi trước đó của thị trường Mỹ. Ảnh: AFP

Chỉ số S&P 500 của Mỹ giảm 3,46% khi kết thúc phiên giao dịch và hiện vẫn thấp hơn 7,1% so với thời điểm ngay trước khi các biện pháp thuế đối ứng được công bố vào tuần trước.

Chốt phiên, chỉ số Dow Jones giảm 1.014,79 điểm, tương đương 2,50%, còn 39.593,66 điểm; S&P 500 mất 188,85 điểm, tương đương 3,46%, còn 5.268,05 điểm; còn Nasdaq Composite lao dốc 737,66 điểm, tương đương 4,31%, xuống 16.387,31 điểm.

Chỉ số tổng hợp MSCI đo lường biến động của cổ phiếu toàn cầu giảm 6,01 điểm, tương đương 0,77%, còn 779,27 điểm.

Đà giảm của thị trường chứng khoán diễn ra bất chấp số liệu của Mỹ cho thấy chỉ số giá tiêu dùng bất ngờ giảm trong tháng 3.

Giá trái phiếu chính phủ Mỹ phần lớn tăng nhẹ sau một phiên đấu giá thành công hôm 10-4 giúp xoa dịu lo ngại về nhu cầu trong bối cảnh thị trường biến động do vấn đề thuế quan. Trước đó trong tuần, trái phiếu đã bị bán tháo mạnh.

Nhà đầu tư đổ dồn vào các tài sản an toàn, khiến giá vàng tăng gần 3% lên mức cao nhất mọi thời đại, trong khi đồng USD rớt xuống mức thấp nhất trong 10 năm so với franc Thụy Sĩ. So với yen Nhật, đồng USD giảm 2,07% còn 144,66.

Theo Reuters, tình hình thuế quan vẫn còn nhiều bất ổn, kéo theo lo ngại về những tác động kinh tế tiềm tàng từ căng thẳng thương mại Mỹ-Trung. Sau khi Tổng thống Trump ngày 9-4 công bố hoãn thuế quan với nhiều nền kinh tế, Nhà Trắng cho biết mức thuế áp lên Trung Quốc là 145%, bao gồm 125% thuế đối ứng.

“Điều mà thị trường nhận ra là dù đã có tin tốt chúng ta vẫn phải sống trong một môi trường đầy bất ổn mới” - ông Art Hogan, chiến lược gia trưởng thị trường tại công ty dịch vụ tài chính B Riley Wealth (Mỹ) nhận định.

“Có thể thị trường đang điều chỉnh lại sau cú tăng sốc hôm qua vì họ nhận ra rằng sự nhẹ nhõm không lớn như họ đã tưởng” - ông Jake Dollarhide, Giám đốc điều hành công ty tài chính Longbow Asset Management tại Tulsa, nhận định.