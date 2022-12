Đại tá Lê Quang Đạo làm Phó Giám đốc Công an TP.HCM

(PLO)- Đại tá Lê Quang Đạo, Trưởng Phòng Tham mưu, Công an TP.HCM được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an TP.HCM.

Ngày 22-12, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM đã trao quyết định bổ nhiệm đại tá Lê Quang Đạo, Trưởng Phòng Tham mưu, Công an TP.HCM làm Phó Giám đốc Công an TP.HCM.

Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về Công tác cán bộ diễn ra tại Hội trường Công an TP.HCM dưới sự chủ trì của thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM, có sự tham dự của ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, ông Bùi Xuân Cường, Phó chủ tịch UBND TP..., đại diện nhiều phòng nghiệp vụ và Công an TP Thủ Đức, công an các quận, huyện.

Đại tá Lê Quang Đạo, Trưởng Phòng Tham mưu, Công an TP.HCM (SN 1976, quê quán Quảng Ngãi). Ông có trình độ Đại học An Ninh Nhân Dân; Thạc sỹ Luật – Đại Học Luật; cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi giữ chức Trưởng Phòng Tham mưu, đại tá Đạo giữ chức Trưởng Phòng An ninh nội địa, lúc này ông mang cấp hàm thượng tá và được phong đại tá sau đó.

Khoảng tháng 10-2021, đại tá Đạo được điều động sang làm Trưởng Phòng Tham mưu, Công an TP.HCM và giữ chức vụ này từ đó đến nay.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đại tá Lê Quang Đạo gửi lời cảm ơn đến sự tin tưởng, giao nhiệm vụ của Bộ Công an, Công an TP.HCM và xin hứa sẽ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao phó.

NGUYỄN TÂN