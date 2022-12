Karaoke ICool 16 ở TP.HCM đã bị đình chỉ vẫn lén lút hoạt động

(PLO)- Quán karaoke ICool 16 trên địa bàn quận 5, TP.HCM dù bị đình chỉ, xử lý vi phạm nhiều lần nhưng vẫn lén lút cho khách vào hát.

Ngày 15-12, Công an TP.HCM cho biết vừa kiểm tra, lập biên bản xử lý với Công ty TNHH đầu tư nhà hàng karaoke ICool 16 (số 177 Trần Bình Trọng, Quận 5, TP.HCM) vì vẫn lén lút đón khách, hoạt động.

Theo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP.HCM, sau khi bị tạm đình chỉ do vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy, nhà hàng karaoke này vẫn lén lút hoạt động và bị phát hiện.

Cụ thể, vào khoảng 21 giờ 30 ngày 14-12, Đoàn kiểm tra của Công an TP.HCM kiểm tra đột xuất đối với nhà hàng karaoke này.

Qua kiểm tra, hai phòng hát của cơ sở này vẫn lén lút hoạt động, không chấp hành quyết định tạm đình chỉ hoạt động do UBND Quận 5 ban hành từ ngày 2-12.

Đoàn kiểm tra đã yêu cầu cơ sở chấm dứt ngay hành vi vi phạm, giao Công an Quận 5 tiếp tục xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của cơ sở theo quy định.

Trước đó, ngày 2-12, đoàn kiểm tra của Công an Quận 5 đã kiểm tra an toàn về PCCC, và ghi nhận cơ sở này có tồn tại vi phạm về PCCC.

Đoàn đã yêu cầu cơ sở dừng hoạt động để tổ chức khắc phục các nội dung tồn tại, vi phạm về PCCC, đồng thời tham mưu UBND Quận 5 ban hành quyết định tạm đình chỉ hoạt động đối với quán karaoke trên, dán thông báo cơ sở không đảm bảo các điều kiện về PCCC và ANTT đề nghị người dân không sử dụng dịch vụ.

Theo Công an TP.HCM, từ hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản do các vụ cháy lớn gây ra, trong đó đặc biệt là loại hình cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke thì việc phải thực hiện đúng quy định của pháp luật về công tác phòng cháy chữa cháy là hết sức cấp thiết.

Đó không chỉ là trách nhiệm của người đứng đầu các cơ sở, hộ gia đình mà còn trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Do đó, đến ngày 2-1-2023, nếu chủ cơ sở không khắc phục xong các vi phạm về an toàn PCCC cơ quan quản lý sẽ đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT, đăng tải danh sách cơ sở vi phạm về PCCC lên trang/cổng thông tin điện tử của địa phương, đồng thời hoàn thiện thủ tục kiến nghị Sở Văn hóa -Thể thao TP.HCM thu hồi Giấy phép kinh doanh dịch vụ karaoke.

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an TP.HCM cho biết sẽ cương quyết lập lại trật tự kỷ cương trong chấp hành pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; tuyệt đối không để cơ sở karaoke không đảm bảo điều kiện an toàn về PCCC vẫn hoạt động trên địa bàn Thành phố và khuyến cáo người dân không sử dụng dịch vụ tại các cơ sở karaoke không đảm bảo các điều kiện an toàn về PCCC&CNCH.

NGUYỄN TÂN