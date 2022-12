Công an quận Bình Tân đã chuyển hóa điểm tiêm chích ở nhà nghỉ

(PLO)- Công an quận Bình Tân, TP.HCM nhiều lần bắt, vận động chủ nhà nghỉ không cho thuê lại để người nghiện tới tiêm chích và chuyển đổi công năng sử dụng.

Ngày 8-12, liên quan đến thông tin phản ánh của Báo Pháp Luật TP.HCM về một nhà nghỉ trên địa bàn bị người nghiện lợi dụng tới sử dụng trái phép chất ma túy, Công an quận Bình Tân cho biết địa điểm này đã được chuyển hóa.

Theo Công an quận Bình Tân, tụ điểm người nghiện tập trung sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà nghỉ SB trên hẻm đường Nguyễn Thị Tú, phường Bình Hưng Hòa B thì công an đã nhiều lần kiểm, tra truy quét tại địa chỉ này.

Cụ thể, cuối tháng 12-2021, Công an quận Bình Tân đã kiểm tra hành chính nhà nghỉ SB phát hiện 3 người, thu giữ 14,751gam heroin, hơn 1,44 gam chất chưa xác định.

Công an đã lập hồ sơ, khởi tố hai người mua bán trái phép chất ma túy, xử lý hành chính 1 người tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tiếp đó, tháng 6-2022, Công an quận Bình Tân tiếp tục kiểm tra hành chính nhà nghỉ này phát hiện 5 người dương tính với ma túy và đưa đi cai nghiện bắt buộc.

Tuy nhiên, một số người vẫn tiếp tục tới đây sử dụng ma túy nên ngày 9-9, Công an quận Bình Tân tiếp tục kiểm tra nhà nghỉ này, qua đó phát hiện 4 người dương tính ma túy và lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc.

Thời điểm này, Công an cũng phát hiện Nguyễn Đình H (43 tuổi, ngụ phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân). Đây là người đàn ông trong phản ánh của Báo Pháp Luật TP.HCM đã đến nhà nghỉ sử dụng, bán ma túy cho người nghiện.

Tuy nhiên, thời điểm công an phát hiện, H không tàng trữ ma túy nhưng được xác định dương tính với ma túy.

Công an quận Bình Tân đã đưa Hòa đi cai nghiện bắt buộc theo quy định tại Trung tâm Nhị Xuân.

Theo đại diện Công an quận Bình Tân, xác định địa điểm này phức tạp về tình hình an ninh trật tự, Ban chỉ huy Công an quận Bình Tân chỉ đạo Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an phường Bình Hưng Hòa B tập trung chuyển hóa địa bàn, ngăn chặn việc mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an đã tập trung yêu cầu chủ sở hữu nhà nghỉ không cho thuê lại nhà nghỉ này. Đến giữa tháng 9-2022, chủ nhà nghỉ đã lấy lại mặt bằng, tiến hành cải tạo lại, chuyển sang kinh doanh lĩnh vực khác trước khi báo đăng.

“Hiện nơi này đã được chuyển hóa, không còn người nghiện tới mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy. Chúng tôi vẫn đang tập trung đấu tranh, làm rõ vai trò của một số người liên quan để xử lý” – đại diện Công an quận Bình Tân nói.

Theo Công an quận Bình Tân, tính đến thời điểm hiện tại đã bắt khởi tố tổng cộng 60 vụ, 78 đối tượng tổ chức, lôi kéo sử dụng ma túy.

Công an thu giữ tổng cộng 23kg ma túy tổng hợp, 426 gam heroin, 483 gam ketamin, 34,2 gam cần sa tươi. “Chúng tôi cũng tập trung kiểm tra nhiều nhà nghỉ, khách sạn, điểm kinh doanh karaoke, phòng thu âm trên địa bàn có nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy”- lãnh đạo Công an quận Bình Tân nói.

Theo đó, trong năm, Công an quận Bình Tân đã kiểm tra 4015 người nghi vấn, phát hiện 1535 người dương tính với ma túy. Đưa đi cai bắt buộc với 637 người.

Lãnh đạo Công an quận Bình Tân cho biết, hiện nay đang tập trung các đơn vị, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ phát hiện, bắt, xử lý các vụ mua bán trái phép chất ma túy.

Bên cạnh đó, với người nghiện sau khi cai trở về, Công an cũng phối hợp các ban ngành đoàn thể chăm lo, giáo dục, quản lý cũng như tư vấn, tạo điều kiện giúp đỡ để họ không tái nghiện.

NGUYỄN TÂN - NGUYỄN YÊN