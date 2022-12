Nhóm cá độ mùa World Cup ở Gò Vấp dùng 95 tài khoản để giao dịch

(PLO)- Công an quận Gò Vấp, TP.HCM phá đường dây cá độ bóng đá mùa World Cup 2022 sử dụng 95 tài khoản ngân hàng để thực hiện giao dịch.

Ngày 16-12, Công an quận Gò Vấp TP.HCM cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự 10 người về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng do Nguyễn Thành Hiển (32 tuổi, ngụ quận Tân Phú) cầm đầu.

Trước đó, Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Gò Vấp phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM đấu tranh, làm rõ nhóm người tổ chức cá độ bóng đá qua mạng internet do Hiển và 9 người liên quan thực hiện.

Theo điều tra ban đầu, Hiển với vai trò là người trực tiếp tiếp nhận tài khoản tổng rồi chia thành 8 tài khoản con để giao lại cho Bùi Anh Kha, Nguyễn Minh Khôi và một số người khác.

Sau đó, Kha và Khôi tiếp tục chia nhỏ tài khoản con rồi giao lại cho những người khác với mục đích tổ chức cho các con bạc cá độ bóng đá nhằm thu lợi.

Các thành viên trong đường dây có tên đăng nhập trang bóng, mật khẩu đăng nhập và có thể truy cập vào nhiều đường link khác nhau dẫn đến nhà cái quản lý hệ thống và trực tiếp cá cược.

Quá trình kiểm tra, rà soát dữ liệu điện tử, Công an xác định đến nay nhóm này đã sử dụng khoảng 95 tài khoản ngân hàng qua 7 ngân hàng khác nhau để thực hiện giao dịch cá độ.

Hiện Công an quận Gò Vấp TP.HCM đang tiếp tục đấu tranh mở rộng, củng cố tài liệu chứng cứ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

NGUYỄN TÂN