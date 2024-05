Đắk Lắk: Nhiều người trắng tay vì bị kẻ xấu phá hoại sầu riêng 29/05/2024 17:05

Ngày 29-5, dưới cơn mưa rả rích, chị Hrô Ding Auyn (26 tuổi, ngụ xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) vẫn lúi húi gom nhặt những trái sầu riêng vừa bị kẻ gian cắt rụng xuống gốc.

Vườn sầu riêng của chị Hrô Ding vừa bị kẻ gian phá hoại. Ảnh: TIẾN THOẠI

Nhiều thủ đoạn triệt hạ cây

Vừa gom sầu riêng, nước mắt người nông dân cùng khổ vừa tuôn trào, hòa cùng những hạt mưa lăn trên gò má sạm màu nắng gió.

“Vợ chồng tôi đi làm thuê, làm mướn mới gom được ít vốn, trồng 23 cây sầu riêng trong rẫy. Năm nay, vườn sầu riêng cho thu bói thì kẻ gian vào phá, cắt trụi hết hai cây với gần 40 quả”, chị Hrô Ding nói.

Theo tìm hiểu của PLO, chị Hrô Ding là trường hợp thứ ba bị phá hoại sầu riêng trong tháng 5 tại tỉnh Đắk Lắk.

Trước đó, tại huyện Cư Kuin và huyện Krông Pắk của tỉnh Đắk Lắk, đã xảy ra hai vụ phá hoại sầu riêng quy mô lớn, gây thiệt hại nặng về kinh tế cho khổ chủ.

Cụ thể, ngày 21-5, bà Phạm Thị Lợi (56 tuổi, ngụ xã Hòa Tiến, huyện Krông Pắk) ra thăm vườn sầu riêng của mình thì phát hiện nhiều trái sầu riêng rụng bất thường dưới đất.

Bà Lợi cũng ngửi thấy mùi thuốc cỏ cháy bốc lên nồng nặc, nhận thấy trái sầu riêng có dấu hiệu bị xịt thuốc nên trình báo cơ quan công an.

Vườn sầu riêng của bà Lợi rụng trái, nghi bị xịt thuốc cỏ cháy. Ảnh: N.H

Theo bà Lợi, vườn sầu riêng của bà có 28 cây đã cho thu hoạch. Qua kiểm đếm, bà phát hiện có 27 cây bị cháy lá, cháy trái, nghi do kẻ gian phun thuốc cỏ cháy.

Bà Lợi nhẩm tính, vụ việc trên gây thiệt hại khoảng 300 triệu đồng đối với gia đình.

“Vợ chồng tôi vay mượn, đắp bên này, bù bên kia mới trồng được vườn sầu riêng. Chúng tôi tất bật cả năm, chỉ trông vào nguồn thu chính là sầu riêng. Nay kẻ gian phá hoại hết, chúng tôi trắng tay”, bà Lợi nói.

Cũng ngày 21-5, anh Lương Văn Đức (42 tuổi, ngụ thôn 8, xã Ea Hu, huyện Cư Kuin) nhận điện thoại của người thân, báo tin về việc vườn sầu riêng của anh bị kẻ gian cắt phá.

Đến hiện trường, vợ chồng anh Đức òa khóc vì xót của. Trước mắt người nông dân cùng khổ là cảnh trái sầu riêng bị cắt rụng, nằm la liệt dưới đất.

Theo anh Đức, tổng cộng có 54 cây sầu riêng với hơn 1.600 trái trong vườn của anh bị cắt, thiệt hại ước tính khoảng 500 triệu đồng.

"Gia đình tôi không thù oán với ai. Hiện, tôi chỉ mong cơ quan chức năng sớm tìm ra thủ phạm để xử lý", anh Đức nói.

Ngoài những hình thức như cắt trái, xịt thuốc phá hoại sầu riêng nêu trên, tại Đắk Lắk từng xảy ra một số vụ việc kẻ gian cưa gốc, đẽo vỏ cây sầu riêng, khiến khổ chủ kiệt quệ vì kinh tế.

Đang tập trung điều tra

Theo trung tá Kiều Mạnh Hùng, Trưởng Công an huyện Krông Pắk, hiện đơn vị đã lấy mẫu, gửi giám định để phục vụ điều tra, làm rõ việc vườn sầu riêng của người dân trên địa bàn bị rụng trái, có dấu hiệu bị xịt thuốc diệt cỏ.

Trung tá Hùng nói thêm, ngoài việc tập trung làm rõ vụ việc, Công an huyện Krông Pắk đã xây dựng kế hoạch, thành lập tổ tuần tra, chốt chặn, tuyên truyền người dân nâng cao cảnh giác, có phương pháp bảo vệ tài sản.

Kẻ gian vừa cắt hạ hơn 1.600 trái sầu riêng của anh Đức. Ảnh: C.N

Đồng thời, Công an huyện Krông Pắk giao công an các xã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, thành lập các tổ bảo vệ tại thôn, buôn, huy động người dân cùng tham gia để đẩy mạnh tuần tra, bảo vệ mùa màng, nông sản.

Còn ông Nguyễn Văn Khôi, Chủ tịch UBND xã Ea Hu (huyện Cư Kuin), cho biết hành vi phá hoại tài sản là hành vi rất đáng lên án, gây thiệt hại nặng nề đối với người nông dân.

Theo ông Khôi, thời gian qua, địa phương đã thành lập nhiều tổ, đội tuần tra, bảo vệ các sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn. Ngoài nhiệm vụ tuần tra, các tổ, đội bảo vệ nông sản còn tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo bà con thường xuyên có mặt tại nương rẫy để theo dõi, quản lý vườn cây.

“Xã chúng tôi cũng cho lắp 64 cụm camera an ninh để công an theo dõi, nắm bắt tình hình an ninh trên địa bàn”, ông Khôi nói.

Nhiều trái sầu riêng non của anh Đức bị cắt phá, gom thành đống. Ảnh: C.N

Liên quan vụ việc phá hoại vườn sầu riêng xảy ra trên địa bàn, một lãnh đạo Công an huyện Cư Kuin cho biết đơn vị đang tập trung thu thập các tài liệu, chứng cứ để phục vụ điều tra.