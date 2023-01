Đắk Lắk: Vi phạm giao thông tăng dịp Tết Nguyên đán 2023

(PLO)- Trong 7 ngày nghỉ Tết, số vụ vi phạm về giao thông ở Đắk Lắk tăng 326 trường hợp so với năm trước.

Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk vừa có báo cáo tình hình, kết quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông bảy ngày Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Theo đó, những ngày nghỉ Tết vừa qua, lực lượng CSGT toàn tỉnh Đắk Lắk đã lập biên bản xử lý 486 trường hợp vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, tăng 326 trường hợp so với cùng kỳ năm 2022.

Cơ quan chức năng tạm giữ 182 phương tiện giao thông các loại, thu nộp Kho bạc Nhà nước hơn 840 triệu đồng. Trong đó, 141 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, ba trường hợp vi phạm sử dụng chất ma túy khi điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, một trường hợp chở quá tải trọng cho phép, 76 trường hợp không có giấy phép lái xe...

Vẫn theo Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk, trong bảy ngày nghỉ Tết, toàn tỉnh xảy ra bảy vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm bảy người chết, hai người bị thương; hư hỏng 13 phương tiện; ước tính thiệt hại khoảng 229 triệu đồng. So với cùng kỳ năm trước, giảm hai vụ, tăng ba người chết, giảm sáu người bị thương.

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông, lực lượng CSGT tỉnh phát hiện một vụ, một đối tượng vận chuyển chín kg pháo không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Dịp này, lực lượng CSGT toàn tỉnh Đắk Lắk chủ động xây dựng kế hoạch, phân công lực lượng chỉ huy, điều khiển giao thông, phân luồng từ xa nên không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài.

Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk đánh giá tình hình trật tự an toàn giao thông trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 về cơ bản được bảo đảm thông suốt; không xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng; công tác phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân được bảo đảm; tình hình an ninh, trật tự trên các tuyến, phương tiện vận tải hành khách được duy trì ổn định...

15 trường hợp nhập viện do pháo nổ gây ra Ngày 27-1, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết trong từ ngày 30 đến mùng 5 Tết Quý Mão đã có 15 trường hợp nhập viện vì tai nạn do pháo nổ gây ra. Theo lãnh đạo Khoa Chấn thương - Chỉnh hình, quá trình điều trị các tổn thương do pháo gây ra đều cần thời gian lâu dài, tốn kém về chi phí và gây nhiều hậu quả ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống sau này. “Những tổn thương do tai nạn đốt pháo gây ra, sau khi được xử lý vẫn còn ảnh hưởng đến chức năng cơ sau này” – vị lãnh đạo cho hay. Vẫn theo vị lãnh đạo này, hầu như cứ vào dịp Tết Nguyên đán, tại khoa thường tiếp nhận khoảng 10 trường hợp tai nạn do pháo nổ gây ra, hầu hết các ca đều là người trẻ tuổi. Những tổn thương do pháo nổ để lại thương tật và di chứng nặng nề. Do đó, cần tuyên truyền, nâng cao hơn nữa nhận thức của người dân để chủ động phòng ngừa những tai nạn đáng tiếc từ việc đốt pháo, chơi pháo trong dịp Tết. Theo ghi nhận của PV, trong số 15 trường hợp chấn thương do pháo nổ đang cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên có những trường hợp chấn thương rất nặng. Điển hình như trường hợp của em TAK (18 tuổi, ngụ xã Ea Uy, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) bị tai nạn do pháo nổ dẫn đến việc bàn tay phải bị dập nát, đứt hết bốn ngón tay. K nhập viện hôm 30 Tết và hiện đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Cũng theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, trong kỳ thống kê này, có 400 trường hợp nhập viện do tai nạn giao thông; 63 trường hợp do đánh nhau; năm trường hợp ngộ độc thực phẩm.

