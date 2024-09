Đắk Nông: 20 trạm biến áp điện lực ở TP Gia Nghĩa bị phá hoại trộm dây đồng 27/09/2024 10:28

(PLO)- Điện lực Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông phát hiện có 20 trạm biến áp bị kẻ gian cắt trộm dây đồng nối hệ thống tiếp địa, gây thiệt hại và không đảm bảo an toàn.

Ngày 27-9, thông tin từ Công ty Điện lực Đắk Nông (PC Đắk Nông) cho biết đã trình báo công an về việc trên địa bàn tỉnh Đắk Nông liên tục xảy ra tình trạng kẻ gian cắt trộm dây đồng tiếp địa và dây cáp lực tại nhiều trạm biến áp.

Cán bộ điện lực kiểm tra trạm biến áp bị phá hoại. Ảnh: TÂM AN

PC Đắk Nông thông tin, địa bàn TP Gia nghĩa là nơi xảy ra tình trạng mất cắp thiết bị nhiều nhất. Chỉ tính riêng ngày 11-9 đến nay, Điện lực Gia nghĩa đã phát hiện 20 trạm biến áp bị kẻ gian cắt trộm dây nối hệ thống tiếp địa, tổng chiều dài dây trung tính là 84 mét. Vị trí xảy ra ở phường Nghĩa Phú, Nghĩa Trung, phường Quảng Thành, xã Đắk R’moan.

Để đảm bảo nguồn điện cung ứng cho khách hàng, Điện lực Gia nghĩa đã thực hiện thay thế bổ sung dây tiếp địa mới cho trạm biến áp. Đồng thời, có văn bản báo cáo gửi đến cơ quan công an quản lý khu vực để phối hợp điều tra xử lý.

Thiết bị trạm biến án, dây điện bị phá hoại. Ảnh: TÂM AN

Ngành điện mong muốn cơ quan điều tra sớm vào cuộc, ngăn chặn thực trạng trộm cắp để bảo vệ tài sản nhà nước; đảm bảo vận hành an toàn của hệ thống lưới điện do PC Đắk Nông quản lý; góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng và sinh hoạt của người dân trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Hữu Trình, Giám đốc Điện lực Gia Nghĩa, cho biết hành vi cắt dây đồng tiếp địa điện rất nguy hiểm. Trong trường hợp cắt dây đồng tiếp địa thiết bị, trạm biến áp gây mất an toàn, không đảm bảo điều kiện kỹ thuật vận hành lưới điện, gây mất điện và mất an toàn cho người và gia súc.

“Ðối với điện áp sẽ dao động, khi người dân sử dụng thiết bị thì điện áp sẽ tăng cao, có thể làm cháy thiết bị. Ngành điện khuyến cáo người dân khi phát hiện những hành vi thế này cần báo sớm cho điện lực để có biện pháp kịp thời ngăn chặn” – ông Nguyễn Hữu Trình nói.