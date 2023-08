Đảm bảo cung cấp điện dịp Lễ Quốc khánh 2-9 tại các tỉnh phía Nam

(PLO)- Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) vừa phát đi thông báo đến 21 Công ty Điện lực thành viên (PC) về việc đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trong dịp Lễ Quốc khánh 2-9.

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay bắt đầu từ ngày 01-9 đến ngày 4-9, ngay kỳ nghỉ lễ là khai giảng năm học mới 2023-2024 đồng loạt diễn ra trên cả nước. Do đó, EVNSPC yêu cầu các công ty điện lực đóng trên địa bàn các tỉnh/thành phía Nam phải hết sức lưu ý, quan tâm đặc biệt đến nhiệm vụ cung cấp điện cho các sự kiện nói trên.

Cụ thể, EVNSPC yêu cầu các đơn vị điện lực xây dựng và thực hiện phương án đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục nhằm phục vụ sản xuất, sinh hoạt, vui chơi của người dân tại các tỉnh phía Nam, đặc biệt trong các ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, cũng như dịp khai giảng năm học mới 2023-2024.

Ông Lâm Xuân Tuấn – Phó Tổng Giám đốc EVNSPC cho biết: EVNSPC chỉ đạo các đơn vị điện lực ngoài việc lập và thực hiện kế hoạch, phương án đảm bảo cung cấp điện, các đơn vị điện lực còn phải thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, an toàn phòng chống cháy nổ đối với các công trình lưới điện; Phối hợp với các cấp chính quyền, công an, quân đội tại địa phương để xây dựng và triển khai các phương án bảo vệ an ninh trật tự, an toàn, phòng chống cháy nổ cho các công trình điện, trụ sở cơ quan, kho tàng... Căn cứ vào tình hình cụ thể tại địa phương, bố trí tăng cường lực lượng bảo vệ, tự vệ, thanh niên xung kích ứng trực trong dịp Lễ.

Ông Tuấn cũng cho biết thêm: Các công ty điện lực tuyệt đối không thực hiện ngừng cung cấp điện, làm mất điện khách hàng trừ trường hợp xử lý sự cố, hoặc sự cố bất khả kháng. Ngoài ra, các đơn vị còn tăng cường trực lãnh đạo, trực vận hành sửa chữa điện 24/24 giờ trong các ngày nghỉ lễ; chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị, hệ thống thông tin liên lạc và phương tiện đi lại, sẵn sàng xử lý nhanh các sự cố phát sinh.

Bên cạnh đó, EVNSPC cũng chỉ đạo các Điện lực Quận/huyện/thị xã/Tp… chủ động làm việc với chính quyền địa phương để nắm bắt thời gian, địa điểm, khu vực cần đảm bảo cung cấp điện ổn định để phục vụ các buổi lễ, chương trình khai giảng trọng điểm và thực hiện tốt công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng; Bố trí máy phát điện Diezen dự phòng, kiểm tra, củng cố lưới điện nhằm đảm bảo điện an toàn, ổn định tại các địa điểm, khu vực quan trọng, nơi diễn ra các hoạt động chính trị, văn hóa lớn của các tỉnh/thành phố trong khu vực miền Nam.

Về phương án vận hành lưới điện, các đơn vị chủ động tách các tụ bù lưới điện trung áp không cần thiết, đảm bảo không để quá bù lưới trung áp gây công suất phản kháng phát ngược từ lưới điện phân phối lên lưới điện truyền tải.

Đối với hệ thống viễn thông, công nghệ thông tin dùng riêng từ EVNSPC đến các đơn vị điện lực, đơn vị bố trí lực lượng ứng trực vận hành hệ thống mạng/các chương trình phục vụ điều hành cung cấp điện/ quản lý khách hàng – dữ liệu dùng chung, đảm bảo hệ thống mạng máy tính, thông tin liên lạc… vận hành ổn định, liên tục 24/24.

Trường hợp sự cố trên lưới điện 110kV, hoặc sự cố nghiêm trọng trên lưới điện phân phối 22kV, Điều độ viên trực ca tại các đơn vị phải thông báo ngay thông tin cho lãnh đạo Công ty Điện lực để báo cáo EVNSPC nắm bắt tình hình và chỉ đạo xử lý.

Việt Sử