EVNNPC sẵn sàng ứng phó với bão Talim (cơn bão số 1)

(PLO)- Tổng giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) gửi công điện đến các đơn vị thành viên nhằm khẩn trương chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với bão Talim (bão số 1).

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, lúc 4 giờ sáng ngày 18-7, vị trí tâm bão số 1 đang ở ngay trên khu vực phía Đông Bắc của vịnh Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1 tại đảo Bạch Long Vĩ - Hải Phòng có gió mạnh cấp 7, giật cấp 10, Cửa Ông có gió giật mạnh cấp 6. Còn tại Cô Tô - Quảng Ninh có gió giật cấp 7. Dự báo trong 12 đến 24 giờ tới, bão số 1 tiếp tục đi nhanh với tốc độ 20km/giờ, đi sâu vào đất liền khu vực các tỉnh Đông Bắc.

Khu vực vịnh Bắc Bộ (bao gồm huyện đảo Bạch Long Vỹ, Cô Tô) có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 13-14, biển động dữ dội. Vùng ven biển khu vực từ Quảng Ninh, Hải Phòng có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11; khu vực các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang, Thái Bình có gió giật cấp 8.

Tổng giám đốc EVNNPC đã chủ động công điện đến các đơn vị thành viên nhằm khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ chuẩn bị ứng phó bão. Ngày 17-7, EVNNPC đã thành lập 2 đoàn công tác ứng phó cơn bão số 1 tại các khu vực có khả năng bị ảnh hưởng. Đoàn công tác số 1 sẽ kiểm tra ở khu vực các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình; đoàn công tác số 2 kiểm tra ở khu vực các tỉnh Ninh Bình, Nam Định, Thanh Hóa.

Theo đó, các đơn vị tổ chức triển khai phương châm bốn tại chỗ, trực phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn khi có tin bão ảnh hưởng đến đất liền khu vực miền Bắc, khắc phục nhanh sự cố, kịp thời khôi phục cung cấp điện cho khách hàng.

Các công ty điện lực phối hợp với công ty công nghệ thông tin điện lực miền Bắc duy trì và đảm bảo tốt hệ thống thông tin liên lạc, đường truyền dẫn, hệ thống cáp quang và viễn thông dùng riêng của tổng công ty, đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc trong quá trình ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai; phối hợp chặt chẽ với trung tâm chăm sóc khách hàng cập nhật thông tin ảnh hưởng của thiên tai đến tình hình cung cấp điện để kịp thời giải đáp cho khách hàng.

Tổng công ty quán triệt, chỉ đạo đến cán bộ nhân viên nghiêm túc, thực hiện đầy đủ biện pháp an toàn khi làm việc trong điều kiện mưa bão; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, cơ quan truyền thông tổ chức tuyên truyền về phòng chống tai nạn điện trong cộng đồng dân cư tại vùng bị ảnh hưởng của thiên tai.

Đến nay, các công ty điện lực dự kiến nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp của bão số 1 đã thực hiện ứng trực 24/24 giờ, các đơn vị khác tổ chức phân công ứng trực ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, xử lý kịp thời các tình huống, đảm bảo an toàn cho nhân dân. Đồng thời các đơn vị và các ban QLDA đưa ra phương án và tổ chức kiểm tra, đảm bảo an toàn cho con người, công trình và vật tư thiết bị cấp điện cho trạm bơm tiêu khi úng ngập xảy ra, phụ tải quan trọng.

Các công ty thuỷ điện thuộc EVNNPC phải thường xuyên kiểm tra lưu lượng nước về đập, hồ chứa, kênh máng, ống dẫn, …để đảm bảo an toàn trong công tác quản lý vận hành của nhà máy; chủ động theo dõi, nắm bắt thông tin và cảnh báo mưa lũ để đảm bảo an toàn cho hồ đập, cũng như đảm bảo an toàn cho khu vực hạ du; phối hợp tốt với chính quyền địa phương khi tiến hành xả lũ, tuân thủ quy trình, quy định hiện hành.

Hiện nay, các đơn vị thành viên EVNNPC tiếp tục củng cố lưới điện, gia cố các điểm xung yếu; đối với các trạm điện có nguy cơ bị ngập úng đã có phương án trực vận hành và phòng chống phù hợp để đảm bảo an toàn, sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra.

Khi có ảnh hưởng của thiên tai gây mất điện, các đơn vị sẵn sàng phương án để có thể nhanh chóng xử lý, sớm khôi phục điện đảm bảo an toàn cho khách hàng. Song song, EVNNPC cũng chỉ đạo các đơn vị khẩn trương phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, tổ chức cắt tỉa cây xanh, bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, các đơn vị trong vùng bị ảnh hưởng tổ chức tái lập ca trực đối với trạm biến áp không người trực vận hành tại chỗ.

PHƯƠNG ANH