Dân đồng loạt hiến đất 'vàng' làm đường lớn

(PLO)- Hàng trăm hộ dân ở TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) đồng ý hiến đất "vàng" để làm đường giao thông.

Ngày 12-11, trao đổi với PLO ông Vũ Văn Hưng, Chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk), cho biết thời gian qua chính quyền các cấp TP đã vận động được hàng trăm hộ dân hiến đất, trong đó có nhiều nơi là đất "vàng" để làm dự án.

Chủ tịch phường hứa tặng bằng khen

Gia đình bà Đỗ Thị Thanh Tuyền (53 tuổi, ngụ phường Tân An) đang tất bật chuẩn bị di dời cổng và hàng rào để bàn giao mặt bằng làm dự án đường Dã Tượng. Bà Tuyền chia sẻ, chi phí làm cánh cổng và hàng rào hết 60 triệu đồng.

“Tôi vừa làm xong cổng nhà được một tháng thì hay tin UBND phường Tân An sẽ làm dự án đường Dã Tượng và có lấy phần đất của gia đình. Tuy nhiên, chính quyền thông báo, dự án chỉ có kinh phí làm đường. Còn lại phường kêu gọi người dân tự nguyện hiến đất” – bà Tuyền cho hay.

Uống xong ngụm nước, bà Tuyền tiếp tục câu chuyện. “Hồi đầu năm dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, nên Chủ tịch UBND phường đã đến gia đình vận động. Chúng tôi nhận thấy việc hiến một phần đất của gia đình để mở rộng đường, khang trang hơn… nên đã đồng ý tự di dời tài sản để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư làm đường Dã Tượng” – bà Tuyền vui vẻ tâm sự.

Còn ông Lê Văn Thao (78 tuổi, ngụ cùng địa chỉ) cho hay dự án làm ảnh hưởng đến một phần đất khá lớn của gia đình. “Nhà tôi đồng ý tự nguyện hiến 20 mét ngang và bỏ kinh phí để di dời cánh cổng vào sâu để giao mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai dự án” – ông Thao cho biết.

Trong số những hộ dân bị ảnh hưởng để làm đường Dã Tượng, bà Đinh Thị Nhỏ (49 tuổi, ngụ cùng phường) là người đầu tiên tự nguyện hiến đất. Bà Nhỏ chia sẻ: “Chúng tôi sinh sống ở khu vực này gần 30 năm nay. Con đường trước nhà đã và đang hư hỏng nặng. Vì vậy, khi vừa nghe cán bộ tổ dân phố phổ biến là tôi về cho di dời tài sản để hiến đất cho chính quyền. Nhiều hộ khác cũng làm theo. Chủ tịch phường còn hứa là sẽ tặng bằng khen cho gia đình tôi” – bà Đinh Thị Nhỏ kể.

Ông Phạm Đình Trung, Chủ tịch UBND phường Tân An cho biết dự án đường Dã Tượng có tổng mức đầu tư phần xây lắp là 22 tỉ đồng. Dự án do UBND phường Tân An làm chủ đầu tư và không có chi phí giải phóng mặt bằng. Chiều dài toàn tuyến 1,7km, có tổng cộng 190 hộ bị ảnh hưởng.

“Đất đai tăng giá từng ngày. Vị trí thu hồi đất để làm đường Dã Tượng cũng khá đắc địa vì gần một khu đô thị và hồ nước. Kinh phí đền bù, hỗ trợ của dự án lại không có. Chúng tôi hứa với UBND TP Buôn Ma Thuột sẽ đi vận động từng nhà tự nguyện hiến đất cho dự án” – ông Trung cho hay.

Vị Chủ tịch UBND phường Tân An cho biết thêm đến nay còn hai hộ dân vẫn chưa đồng ý di dời. Đây là những trường hợp ảnh hưởng nặng nhất, nên phường sẽ tìm cách để hỗ trợ một phần kinh phí để người dân đồng ý bàn giao mặt bằng.

Đường đi qua đất tăng giá

Dự án đường giao thông đoạn Quốc lộ 26 – Quốc lộ 14 – Tỉnh lộ 8 được khởi công từ tháng 9-2021. Công trình này đã làm 511 thửa đất bị ảnh hưởng, trong đó 501 thửa của các hộ dân và 10 thửa thuộc tổ chức tại phường Tân Hòa, Tân An và xã Ea Tu (TP Buôn Ma Thuột).

Bà Nguyễn Thị Kim Nhung (50 tuổi, ngụ buôn Krông A, xã Ea Tu) tâm sự khi biết dự án sẽ đi qua phần đất của mình, gia đình bà đã tự nguyện hiến gần 100 m2 và tháo dỡ bờ rào, cổng chào để bàn giao cho chủ đầu tư.

"Khi đường hoàn thành, việc đi lại thuận tiện hơn. Đặc biệt, giá đất ở khu vực này cũng tăng lên gấp nhiều lần. Sau khi hiến xong đất, tôi còn còn gặp gỡ, vận động những hộ gần nhà cũng tình nguyện làm theo” – bà Nhung nói.

Ông Bùi Tá Danh, Phó Chủ tịch UBND xã Ea Tu, cho biết trong quá trình triển khai dự án ở giai đoạn 1, đã có 190 hộ dân ở địa phương tự nguyện hiến đất. Giai đoạn 2, chính quyền xã tiếp tục vận động người dân chung tay cùng nhà nước để tuyến đường sớm được đưa vào sử dụng.

Lấy tiền tiết kiệm đi đầu tư tuyến đường khác Trao đổi với PV, ông Vũ Văn Hưng, Chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột cho biết năm nay TP vận động được hàng trăm hộ dân hiến đất hai bên đường để bàn giao thực hiện dự án, tiết kiệm được khoản chi 70 tỉ đồng. “Thời gian qua, TP đã tuyên truyền, vận động để hiến đất hai bên đường bàn giao để làm dự án. Việc làm này đã tạo ra độ lan tỏa trong toàn dân. Khoản tiền tiết kiệm từ phong trào người dân hiến đất sẽ được TP đầu tư cho công trình, dự án khác. Đây là chủ trương hợp lòng dân, đồng thời giúp tiết kiệm nguồn kinh phí khi ngân sách nhà nước còn nhiều khó khăn. Trong năm 2023, chúng tôi sẽ tiếp tục vận động nhiều hộ hơn nữa” – ông Hưng cho hay.

VŨ LONG