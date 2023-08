Dân gặp khó trong việc đăng ký biển số định danh theo thông tư mới

(PLO)- Lỗi hệ thống, thiếu quy định về những trường hợp giao thời khiến người dân đăng ký xe để bấm biển số mới gặp khó trong những ngày đầu thực hiện thông tư mới về việc đăng ký biển số xe định danh.

Ngày 16-8, đây là ngày thứ hai người dân đi đăng ký biển số xe theo thông tư mới, Thông tư 24/2023/TT-BCA, quy định về cấp, thu hồi đăng ký biển số xe cơ giới chính thức có hiệu lực hay còn gọi là biển số xe định danh.

Không bấm được biển số

Tại Phòng CSGT (Đà Nẵng), hệ thống, phần mềm liên thông với Cổng dịch vụ công Quốc gia của cán bộ cấp biển số vẫn chưa suôn sẻ, xảy ra nhiều lỗi như không thể chọn màu biển số vàng hay trắng, hệ thống liên tục bị treo, hệ thống không cho in giấy hẹn…

Bên cạnh đó, theo thông tư mới thì còn nhiều vướng mắc mà người dân chưa rõ. Điển hình như ông M, là chủ doanh nghiệp vận tải có trụ sở ở Đà Nẵng, ông mới mua lại một xe khách từ TP HCM, đến Phòng CSGT ở Đà Nẵng để đăng ký biển số mới.

Ông M thế chấp chiếc xe này để vay tại một ngân hàng ở TP HCM. Nhưng theo thông tư 24/2023/TT-BCA này, ông M phải bấm biển số xe ở TP.HCM chứ không thể bấm biển số ở Đà Nẵng.

“Tôi mua xe và công chứng, vay tiền là trước ngày thông tư mới có hiệu lực, tôi chỉ đi bấm biển số theo ngày có thông tư mới. Thông tư mới phải quy định cụ thể trường hợp của tôi để tôi được bấm biển số chứ. Chứ giờ phải buộc tôi vào TP.HCM bấm biển là vô lý, vì doanh nghiệp tôi ở Đà Nẵng, lấy biển số TP.HCM làm gì cho phiền phức”, ông M nói.

Ông M lo lắng về việc doanh nghiệp phải vay tiền mà xe chưa có biển số chưa thể kinh doanh, trong khi đó tiền lãi thì vẫn phải đóng.

Một trường hợp khác còn khó khăn hơn, là một người đàn ông quốc tịch Hàn Quốc, có doanh nghiệp tại Việt Nam. Ông này mua một xe máy mới, ông muốn bấm biển số xe Liên doanh (chữ LD trên biển số). Tuy nhiên, thông tư mới này đã bỏ biển số xe LD nhưng chưa quy định rõ ràng, cụ thể về việc cấp biển số xe cho người nước ngoài, khiến hồ sơ của ông đi vào bế tắc.

Sáng cùng ngày, nhiều nhân viên mua bán xe của các hãng xe cũng liên tục bị khách hàng phàn nàn về việc chậm giao xe. Các nhân viên phải liên tục xin lỗi và cho rằng đó là lỗi khách quan về việc bấm biển số chứ không phải lỗi của mình.

Người dân mất thêm thời gian làm thủ tục

Trung tá Phạm Ngọc Thắng, Đội trưởng Đội Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ thuộc Phòng CSGT TP Đà Nẵng cho biết, việc hệ thống bị trục trặc liên tục khiến cán bộ làm việc cấp biển số xe rối bời. Ông Thắng phải liên tục ghi nhận lỗi, liên hệ, tương tác với cán bộ Cục CSGT để xử lý.

Cũng theo ông Thắng, chưa tính đến việc lỗi hệ thống thì theo thông tư mới này, người dân phải tốn nhiều thời gian hơn cho việc bấm một biển số xe mới. Vì phải tốn thêm thời gian đăng ký trên hệ thống Dịch vụ công Quốc gia để lấy mã số hồ sơ. Sau khi có mã số hồ sơ thì mới đưa cho cán bộ CSGT in mẫu Giấy khai đăng ký xe (giấy này có mã số riêng cho từng hồ sơ được in trên đó). Để được in giấy này thì người dân phải bốc số chờ đến lượt để được cán bộ in, vì người dân không thể tự in hoặc có mẫu đại trà như trước.

“Sau bước mất thêm thời gian này, thì người dân mới nhận được tờ khai và khai. Trước đây, nếu đầy đủ thủ tục, người dân chỉ mất một vài tiếng là có biển. Nay thêm thủ tục phải in tờ khai này thì phải mất cả ngày, cán bộ cũng phải làm thêm việc là chỉ in tờ khai cho người dân”, Trung tá thắng nói.

Theo ghi nhận, trong ngày hôm qua, tại Đà Nẵng, chỉ cấp được hai biển số ô tô và bảy biển số xe máy. Sáng nay, ở Đà Nẵng đăng ký được vài ô tô và xe máy. Còn ở huyện Hòa Vang (đơn vị được đăng ký biển số ô tô cấp huyện duy nhất ở Đà Nẵng), sáng nay cũng không thể bấm được biển số. Có ba người đến đăng ký bấm biển số nhưng cán bộ phải hẹn lại, một người hẹn buổi chiều, còn hai người kia thì lấy lại số điện thoại, khi nào hệ thống ổn định thì mới thông báo.

