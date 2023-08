Ngày đầu cấp biển số định danh: Còn trục trặc!

(PLO)- Ngày đầu triển khai cấp biển số định danh trên cả nước nhưng một số nơi bị lỗi kỹ thuật khiến người dân phải chờ đợi, có người ra về chờ đến buổi làm việc tiếp theo.

Hôm qua (15-8), Thông tư 24/2023/TT-BCA (Thông tư 24) chính thức có hiệu lực, theo đó việc làm biển số định danh được áp dụng. Ghi nhận tại các địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký, biển số xe, người dân còn một số thắc mắc và phải loay hoay khi làm các thủ tục thu hồi, đăng ký, sang tên xe…

Bên cạnh đó, tại một số địa phương việc đăng ký, cấp biển số định danh bị lỗi kỹ thuật, khiến việc cấp biển số không được diễn ra thuận lợi.

Người dân lo thời gian làm thủ tục kéo dài

Ghi nhận vào sáng 15-8 tại Đội Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM), đông đảo người dân đến làm thủ tục thu hồi, đăng ký sang tên xe, cấp biển số định danh.

Do áp dụng các quy định mới trong Thông tư 24 nên một số người dân có thắc mắc về thủ tục, tuy nhiên mọi việc vẫn được diễn ra bình thường, người dân được cán bộ CSGT hướng dẫn và hỗ trợ nhiệt tình.

Anh Hoàng Quân (quận 3, TP.HCM) cho biết trước đây anh có mua một ô tô cũ và chưa sang tên xe. Do lo lắng việc chạy xe không chính chủ nên anh đã đến cơ quan công an để làm thủ tục đăng ký sang tên xe.

“Do xe này đã trải qua nhiều đời chủ nên tôi phải làm thủ tục thu hồi đăng ký xe rồi mới được đăng ký sang tên, cấp biển số mới. Mà quá trình này theo tôi được biết phải diễn ra khá lâu, với người làm dịch vụ như tôi, nếu thời gian chờ quá lâu, không có xe để chạy kiếm tiền thì rất bất tiện” - anh Quân nói.

Anh TVD (quận 5, TP.HCM) thì vừa bán xe tải của mình cho một người quen, nay anh đến cơ quan công an để làm thủ tục thu hồi. Tuy nhiên, anh D gặp khó khăn trong vấn đề đăng nhập cổng dịch vụ công của Bộ Công an để làm thủ tục.

“Theo quy định mới, chủ cũ của xe phải làm thủ tục thu hồi để đăng ký sang tên xe cho chủ mới, mà tôi đã bán xe cho người ta nên phải có trách nhiệm. Khi làm thủ tục thu hồi, tôi được cán bộ công an hướng dẫn đăng nhập vào cổng dịch vụ công để làm thủ tục. Trước giờ tôi không rành công nghệ trên điện thoại thông minh nên khi thao tác tôi thấy hơi rắc rối và mất thời gian. Nhưng nhờ có bảng hướng dẫn ở nơi đăng ký và hỗ trợ trực tiếp từ các anh công an nên cuối cùng tôi cũng hoàn thành các thủ tục” - anh D chia sẻ.

Ghi nhận tại Đội CSGT - Trật tự Công an quận Gò Vấp (TP.HCM) cũng có khá đông người dân đến thực hiện các thủ tục như thu hồi đăng ký, biển số xe và các thủ tục khác.

Tuy nhiên, thủ tục đăng ký biển số, bấm biển số tại đây đang bị lỗi kỹ thuật, cán bộ tiếp nhận đã lấy thông tin của người dân và hẹn khi nào khắc phục xong sẽ thông báo ngay để người dân đến thực hiện các thủ tục tiếp theo.

Anh TMH (quận Gò Vấp, TP.HCM) cho biết anh mới mua xe máy cũ và chủ xe cũ đã làm thủ tục thu hồi đăng ký, biển số xe. “Sáng nay, tôi đến để đăng ký và bấm số nhưng được hẹn lại vì hệ thống đang bị lỗi. Vì là ngày đầu thực hiện theo Thông tư 24 nên có một chút trục trặc cũng không sao. Tôi cũng hiểu và rất thông cảm cho các cán bộ ở đây và chờ khi hệ thống bình thường lại thì làm tiếp thôi” - anh H chia sẻ.

Có lỗi nhưng được khắc phục ngay trong ngày

Cũng trong sáng qua, ghi nhận tại điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký ô tô trên đường Láng, Hà Nội, một số người dân phản ánh khi làm thủ tục khai báo trên tại cổng dịch vụ công thì các dữ liệu chưa được cập nhật về hệ thống của đơn vị tiếp nhận hồ sơ. Do đó, nhiều người chưa lấy được giấy tờ để bấm biển số, có người đành phải quay về chờ đến chiều.

Một người dân chia sẻ: “Tôi chờ khoảng 2 tiếng đồng hồ nhưng không làm được, bình thường chỉ mất 30 phút nhưng nay thông tin trên hệ thống không được cập nhật, có thể bị nghẽn hệ thống dịch vụ công do có nhiều người truy cập trong ngày đầu”.

Theo Trung tá Tạ Quang Minh, cán bộ công tác tại Cơ sở đăng ký xe số 2, Đội Đăng ký quản lý phương tiện, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, cho biết đối với các xe làm thủ tục sang tên, hôm qua người dân đến làm thủ tục khá đông, cơ sở đã xử lý xong trong ngày. Hôm nay là ngày đầu tiên thực hiện Thông tư 24, đối với các trường hợp người dân đến làm thủ tục cấp đăng ký mới vẫn diễn ra bình thường.

Còn tại TP Đà Nẵng, người dân đã có mặt từ sáng sớm để đăng ký, bấm biển số ô tô tại Đội Đăng ký xe thuộc Phòng CSGT TP Đà Nẵng. Tuy nhiên, tại đây cũng gặp lỗi hệ thống nên một số người dân bỏ về.

Theo anh Đặng Hoàng Vũ (TP Đà Nẵng), theo quy định mới, khi đi đăng ký bấm biển số định danh phải khai giấy khai đăng ký xe theo mẫu mới, có mã số được in sẵn. Để có mẫu tờ khai này, anh phải thao tác để đăng ký trên cổng dịch vụ công quốc gia, sau đó mới có được mã hồ sơ để đưa cho cán bộ công an in ra.

“Tôi không biết hệ thống có bị lỗi hay không nhưng để có được một mã số từ cổng dịch vụ công quốc gia gửi về, tôi phải thao tác cả 2 tiếng đồng hồ mới có. Khi có kết quả thì đã hết giờ làm việc, hôm sau đến làm tiếp. Ngày đầu thực hiện các quy định, thủ tục mới cũng hơi mất thời gian” - anh Vũ nói.

Lý giải vấn đề trên, Trung tá Phạm Ngọc Thắng, Đội trưởng Đội Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ thuộc Phòng CSGT TP Đà Nẵng, cho biết sáng qua, hệ thống máy tính làm thủ tục hành chính của đội bị trục trặc ở khâu đầu vào của hình ảnh, đồng thời dữ liệu từ USB đưa vào máy có vấn đề.

Trung tá Thắng đã liên lạc ngay với cán bộ Cục CSGT để giải quyết lỗi, đồng thời cũng trực tiếp xin lỗi người dân về sự cố trên. Đến khoảng 11 giờ 30 cùng ngày thì hệ thống suôn sẻ, các thủ tục được tiến hành bình thường.

Xe đã đăng ký biển số ba hoặc bốn số vẫn lưu thông bình thường Theo khoản 1, khoản 2, khoản 4 Điều 39 Thông tư 24/2023, đối với xe đã đăng ký biển số năm số trước ngày Thông tư 24 có hiệu lực thi hành mà chưa làm thủ tục thu hồi thì biển số đó được xác định là biển số định danh của chủ xe. Đối với xe đã đăng ký biển số năm số, nếu chủ xe đã làm thủ tục thu hồi trước ngày thông tư này có hiệu lực thi hành thì biển số đó được chuyển vào kho biển số để cấp biển số theo quy định. Đối với xe đã đăng ký biển số ba hoặc bốn số thì tiếp tục được phép tham gia giao thông, trừ trường hợp chủ xe có nhu cầu cấp sang biển số định danh. Hoặc khi chủ xe thực hiện thủ tục cấp đổi chứng nhận đăng ký xe, cấp đổi biển số xe, cấp lại chứng nhận đăng ký xe, cấp lại biển số xe hoặc đăng ký sang tên, di chuyển xe theo quy định của Thông tư 24 thì thực hiện thu hồi biển số ba hoặc bốn số đó và cấp đổi sang biển số định danh theo quy định. Thượng tá ĐOÀN VĂN QUỚI, Phó Trưởng phòng CSGT đường bộ -đường sắt Công an TP.HCM (PC08)

NHÓM PV