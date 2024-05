Đang bị truy nã vẫn thực hiện 20 vụ trộm xe máy 06/05/2024 16:03

Ngày 6-5, Công an TP Biên Hoà, Đồng Nai cho biết, vừa phối hợp với Công an phường Tân Hiệp bắt giữ hai nghi can Nguyễn Hoàng Sơn Nam (29 tuổi, ngụ Gia Lai) và Phạm Minh Tiến (32 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom, Đồng Nai) về hành vi trộm cắp tài sản.

Bước đầu hai nghi can khai nhận, từ đầu năm 2024 đến nay đã thực hiện thành công 14 vụ trộm cắp xe máy ở TP Biên Hoà, huyện Trảng Bom và sáu vụ ở TP Thủ Đức (TP.HCM).

Sau khi trộm được tài sản, hai nghi can rao bán xe máy trên mạng xã hội và mang đi cầm ở các tiệm cầm đồ.

Nghi can Tiến (bên trái) đang bị truy nã vẫn cùng đồng phạm thực hiện hàng chục vụ trộm. Ảnh: CAĐN.

Khám xét nơi ở trọ của Tiến và Nam, cơ quan công an thu giữ một số túi xách, bóp, giấy cầm đồ và nhiều giấy tờ liên quan đến các vụ trộm cắp mà hai người này đã thực hiện trước đó.

Hiện tại, công an đã thu hồi được tám xe máy là tang vật hai nghi can trộm cắp trước đó.

Ngoài ra, cơ quan công an cũng đang tiếp tục xác minh, thu hồi một số tài sản khác mà các hai nghi can đã mang đi cầm cố.

Theo cơ quan công an, vào ngày 2-12- 2023, Phạm Minh Tiến bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định truy nã về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Dù đang bị truy nã nhưng Tiến vẫn thực hiện hàng loạt các vụ “đá nóng” xe máy.