Đang chở thuê 4 kg ma túy thì bị Biên phòng bắt giữ 16/09/2024 12:12

Ngày 16-9, thông tin từ Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây (huyện Đức Huệ, tỉnh Long An), cho biết đơn vị đang phối hợp với lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ Trịnh Quốc Huy (30 tuổi, ngụ xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận) có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Trịnh Quốc Huy bị bắt giữ khi đang chở thuê 4 kg ma túy. Ảnh: CTV

Rạng sáng 12-9, tại khu vực cột mốc 187 thuộc xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, Bộ đội Biên phòng Long An gồm Phòng PCMT&TP, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây chủ trì phối hợp Đoàn 3 (Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) bắt giữ Huy đang chạy xe máy chở khoảng 4 kg ma túy.

Huy khai nhận số ma tuý trên vận chuyển thuê cho một người quen ở Ba Vet, tỉnh Svay Riêng, Campuchia (không biết tên và địa chỉ) với tiền công 5 triệu đồng.

Sau khi bắt giữ Huy, lực lượng đấu tranh chuyên án phối hợp cùng Công an tỉnh Long An, công an huyện Đức Huệ, VKSND tỉnh Long An tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật và điều tra mở rộng vụ án.