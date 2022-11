Đang giao tiền công vận chuyển hơn 13 kg ma tuý thì bị bắt

(PLO)- Các lực lượng chức năng Quảng Bình vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an bắt giữ vụ mua bán, vận chuyển trái phép hơn 13kg ma tuý tại huyện Minh Hoá.

Ngày 10-11, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy vừa chủ trì phối hợp với Công an các huyện Tuyên Hóa, Minh Hóa, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Hải Quan tỉnh và đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an bắt giữ ba người có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ là hơn 13kg ma túy dạng ketamin.

Những người này gồm: Đinh Thị Hải Yến (SN 1978), Đinh Thị Thanh (SN 1972) cùng trú tại xã Hóa Tiến, huyện Minh Hóa và Khăm Lạ Cong Mạ Ni (SN 1981, trú tại thị xã Thà Khẹt, tỉnh Khăm Muồn, Lào).

Vào khoảng 4 giờ 30, ngày 10-11, tại Quốc lộ 12C (thuộc địa phận xã Hóa Phúc, huyện Minh Hóa) các lực lượng chức năng Quảng Bình đã bắt quả tang Khăm Lạ Cong Mạ Ni đang vận chuyển hơn 13kg ma tuý dạng ketamin để giao cho Đinh Thị Thanh.

Lực lượng chức năng cũng bắt quả tang Đinh Thị Hoàng Yến khi đang giao tiền công vận chuyển ma túy cho Khăm Lạ Cong Mạ Ni với số tiền hơn 22 triệu đồng và 13.750.000 kíp Lào.

Tang vật thu giữ hơn 13kg ma túy dạng ketamin, một ô tô, hai xe máy, bảy điện thoại di động, 182 triệu đồng và 13.750.000 kíp Lào.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đang tiếp tục điều tra mở rộng và lập hồ sơ xử lý theo đúng quy định.

BẢO THIÊN