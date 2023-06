Đang ngủ trưa trước nhà, cụ bà 68 tuổi bị cướp

(PLO)- Đang nằm ngủ trưa trên võng trước hiên nhà, cụ bà 68 tuổi bị kẻ lạ mặt khống chế cướp tài sản rồi tẩu thoát.

Chiều 29-6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cần Giuộc (Long An) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối tượng Phạm Minh Cơ (34 tuổi, ngụ xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, Long An) về tội cướp tài sản.

Trước đó, trưa 28-6, bà L.T.N. (68 tuổi, ngụ xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc) nằm ngủ võng trước nhà thì bị thanh niên lạ mặt đeo khẩu trang đi vào, đe dọa và khống chế buộc đưa tiền, vàng.

Bất ngờ trước sự việc, Bà N. nói nghèo không có tài sản, đối tượng liền lục trong túi áo, trên võng không tìm thấy tiền nên giật điện thoại di động bà cầm trên tay rồi ra xe máy tẩu thoát.

Nhận được thông tin trình báo, lực lượng trinh sát hình sự Công an huyện Cần Giuộc tập trung điều tra truy xét đã phát hiện Cơ đang ở phòng trọ thuộc xã Long Hậu nên bắt giữ trong trường hợp khẩn cấp.

Tại cơ quan công an, Cơ đã thừa nhận một mình thực hiện hành vi vụ cướp.

HUỲNH DU