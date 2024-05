Đang nhậu, dùng chai bia đánh lún sọ người khác 26/05/2024 16:01

Ngày 26-5, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này vừa có kết luận điều tra, đề nghị VKSND cùng cấp truy tố Phạm Thế Hùng (37 tuổi, ngụ tỉnh Hải Dương) về tội giết người.

Phạm Thế Hùng bị truy tố tội giết người. Ảnh: CA

Kết quả điều tra xác định ngày 10-5-2020, Phạm Thế Hùng và Nguyễn Văn Đạt (33 tuổi, ngụ TP Hải Phòng) nhậu tại một quán vỉa hè ở phường Thắng Lợi, TP Buôn Ma Thuột.

Hùng và Đạt dùng chai bia, ly thủy tinh đánh liên tiếp nhiều cái vào người, vùng đầu của anh Trần Hữu Huy. Hậu quả, anh Huy bị lún xương sọ vùng đỉnh trái, với tỉ lệ tổn thương 27%.

Lúc đầu, Cơ quan CSĐT Công an TP Buôn Ma Thuột khởi tố vụ án hình sự tội cố ý gây thương tích. Sau đó, thay đổi tội danh sang giết người và chuyển hồ sơ để Cơ quan CSĐT Công an tỉnh điều tra theo thẩm quyền.

Do Phạm Thế Hùng bỏ trốn nên Cơ quan CSĐT Công an TP Buôn Ma Thuột đã truy nã bị can này. Đến ngày 8-3, Hùng đến cơ quan công an đầu thú.

Cơ quan điều tra đã tạm đình chỉ điều tra đối với Nguyễn Văn Đạt. Lý do: Đạt cũng bỏ trốn và bị tai nạn tại TP.HCM bị đa chấn thương, dập não, tổn thương tủy sống, liệt hai chân, hiện mất khả năng nhận thức; tỉ lệ tổn thương cơ thể 90%.