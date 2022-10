Đang tiếp cận hiện trường vụ sạt lở thuỷ điện ở Quảng Ngãi

(PLO)- Tân Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An phát biểu nhận nhiệm vụ hứa sẽ cầu thị, cố gắng, nỗ lực, tận tâm, tận lực, nhanh chóng tiếp cận với nhiệm vụ mới, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là cơ quan "gác cửa" về pháp luật.

(PLO)- Đại tá Trương Sơn Lâm, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an giữ chức vụ giám đốc Công an tỉnh Bến Tre.