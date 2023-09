Đang xử phúc thẩm Trang Nemo và đồng phạm vụ gây rối trật tự công cộng

(PLO)- Tại phiên phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang - thường gọi là Trang Nemo kháng cáo xin được hưởng án treo.

Ngày 8-9, TAND TP.HCM mở phiên xét xử phúc thẩm bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang (thường gọi là Trang Nemo, chủ cửa hàng Trang Nemo) và Phạm Quyền Quy, Nguyễn Ngọc Khương và Phan Hoàng Nam về tội gây rối trật tự công cộng.

Phiên xét xử phúc thẩm được mở do các bị cáo Trang và Quy, Khương kháng cáo xin hưởng án treo; bị cáo Nam kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án chị Phạm Lệ Khanh cũng có đơn kháng cáo đề nghị TAND TP.HCM xem xét bị cáo Trang và đồng phạm có dấu hiệu phạm tội cố ý gây thương tích.

Theo ghi nhận của PLO, phiên tòa được bố trí cảnh sát tư pháp để đảm bảo an ninh; những người ra vào phiên tòa đều phải xuất trình giấy tờ.

Khoảng 8 giờ, bị cáo Trang Nemo cùng bị cáo Phạm Quyền Quy đến tòa.

Xét xử sơ thẩm vào tháng 6-2023, TAND quận 1 tuyên phạt bị cáo Trang, Quy, Khương cùng mức án chín tháng tù và Nam một năm tù cùng về tội gây rối trật tự công cộng.

Liên quan vụ án, ngày 18-1-2023, bị can Nguyễn Phước Tuấn chết tại nơi cư trú nên Cơ quan CSĐT Công an quận 1 đã đình chỉ điều tra với bị can.

Theo nội dung vụ án, do mâu thuẫn trong việc bán hàng online nên Trang Nemo và chị Nguyễn Trần Trà My hẹn đến cửa hàng của Trang Nemo để giải quyết.

Chiều 16-1-2022, chị My cùng chị Phạm Lệ Khanh và chị Trần Thị Hoàng Yến đến cửa hàng của Trang. Tại đây, khi chị Khanh vào cửa hàng nói My đi về nên xảy ra cự cãi và xảy ra xô xát. Đến khi cán bộ công an đến cửa hàng và mời những người liên quan về trụ sở làm việc thì hai bên tiếp tục đánh nhau.

Chị Khanh và Yến có đơn yêu cầu xử lý hình sự đối với những người gây thương tích cho mình. Theo kết luận giám định, chị Khanh bị thương tích 3%; chị Yến không đủ cơ sở xác định chấn thương.

Theo UBND phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1 vụ gây rối ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương nên cần xử lí nghiêm.

