Danh sách 183 xã, thị trấn Hà Nội được cấp biển số xe máy

Công an Hà Nội vừa công bố danh sách cụ thể các điểm đăng ký xe tại các huyện ngoại thành bắt đầu từ 8 giờ sáng ngày 21-5.

Theo đó, Công an thành phố đã hoàn tất tập huấn nghiệp vụ và thiết lập trang thiết bị, máy móc cho lực lượng công an 183 xã để phân cấp nhiệm vụ đăng ký xe mô tô.

Trung tá Đỗ Trường Quân, Đội trưởng Đội CSGT - trật tự, Công an huyện Hoài Đức cho biết, cán bộ của đơn vị đã được tập huấn việc tra cứu, kết nối với hệ thống cổng dịch vụ công quốc gia trong việc đăng ký phương tiện. Công an huyện cũng đầu tư trang thiết bị, máy móc hiện đại và xây dựng trụ sở tiếp dân khang trang thân thiện. Tại khu vực làm hồ sơ có biểu mẫu in sẵn cùng cán bộ ứng trực để sẵn sàng hỗ trợ người dân.

Thông tin thêm, thiếu tá Nguyễn Văn Việt, Trưởng Công an xã An Thượng, huyện Hoài Đức cho biết riêng khu vực tiếp dân đã được bố trí làm mới nội thất. Cán bộ cảnh sát khu vực, quản lý hành chính sẽ kiêm luôn nhiệm vụ đăng ký phương tiện vào giờ hành chính; nhiệm vụ quản lý khu vực sẽ tranh thủ làm sau giờ tan ca.

Lãnh đạo Phòng CSGT Công an Hà Nội cho hay, từ 21-5, Phòng CSGT thực hiện đăng ký, cấp biển số đối với xe ô tô, máy kéo, rơ moóc và các loại xe có kết cấu tương tự của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với người nước ngoài tại thành phố; cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp quân đội, cá nhân có trụ sở hoặc nơi thường trú tại các quận.

Công an quận đăng ký, cấp biển số đối với xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp, quân đội, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương mình.

Công an các huyện, Công an thị xã Sơn Tây làm đăng ký, cấp biển số đối với xe ô tô, máy kéo, rơ moóc, sơ mi rơ moóc và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú tại huyện, thị xã.

Công an 183 xã, thị trấn đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương mình; tổ chức thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe hết niên hạn sử dụng, xe hỏng không sử dụng được của cơ quan, tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương.

Danh sách các xã, thị trấn được cấp biển số xe máy tại Hà Nội: 1. Huyện Ba Vì cấp tại 12 điểm, gồm trụ sở công an các xã: Vạn Thắng, Tản Lĩnh, Ba Trại, Vân Hòa, Minh Quang, Vật Lại, Đồng Thái, Tản Hồng, Yên Bài, Phú Châu, Cẩm Lĩnh, Phú Sơn. 2. Huyện Chương Mỹ, cấp tại 17 điểm, gồm: Công an thị trấn Xuân Mai và công an các xã: Thủy Xuân Tiên, Phú Nghĩa, Tiên Phương, Tốt Động, Đông Phương Yên, Phụng Châu, Hoàng Văn Thụ, Trường Yên, Lam Điền, Tân Tiến, Trung Hòa, Quảng Bị, Trần Phú, Nam Phương Tiến, Đông Sơn, Hoàng Diệu. 3. Huyện Đan Phượng, cấp tại 04 điểm, gồm công an các xã: Tân Hội, Tân Lập, Hồng Hà, Phương Đình. 4. Huyện Đông Anh cấp tại 21 điểm, gồm công an các xã: Tiên Dương, Vĩnh Ngọc, Cổ Loa, Việt Hùng, Uy Nỗ, Hải Bối, Bắc Hồng, Dục Tú, Nguyên Khê, Nam Hồng, Thụy Lâm, Xuân Nộn, Kim Nỗ, Xuân Canh, Mai Lâm, Liên Hà, Đại Mạch, Đông Hội, Kim Chung, Võng La, Vân Nội. 5. Huyện Hoài Đức cấp tại 12 điểm, gồm công an các xã: An Khánh, An Thượng, Vân Côn, Song Phương, Đông La, Vân Canh, La Phù, Kim Chung, Cát Quế, Đức Thượng, Đức Giang, Dương Liễu. 6. Huyện Gia Lâm cấp tại 16 điểm, gồm Công an thị trấn Yên Viên và công an các xã: Ninh Hiệp, Yên Thường, Đặng Xá, Đa Tốn, Kiêu Kị, Phù Đổng, Dương Xá, Dương Quang, Kim Sơn, Yên Viên, Cổ Bi, Đình Xuyên, Bát Tràng, Lệ Chi, Phú Thị. 7. Huyện Mê Linh cấp tại 14 điểm, gồm công an các xã: Thanh Lâm, Tiền Phong, Văn Khê, Thạch Đà, Liên Mạc, Quang Minh, Mê Linh, Tiến Thắng, Kim Hoa, Tự Lập, Tiến Thịnh, Tráng Việt, Chu Phan, Tam Đồng. 8. Huyện Mỹ Đức cấp tại 05 điểm, gồm công an các xã: Hương Sơn, Tuy Lai, Lê Thanh, Hợp Tiến, Hợp Thanh. 9. Huyện Phú Xuyên cấp tại 02 điểm, gồm công an các xã: Châu Can, Minh Tân. 10. Huyện Phúc Thọ cấp tại 05 điểm, gồm công an các xã: Võng Xuyên, Tam Hiệp, Hiệp Thuận, Liên Hiệp, Long Xuyên. 11. Huyện Quốc Oai cấp tại 08 điểm, gồm công an các xã: Sài Sơn, Đồng Quang, Hòa Thạch, Đông Yên, Ngọc Mỹ, Phú Cát, Cấn Hữu, Ngọc Liệp. 12. Huyện Sóc Sơn cấp tại 21 điểm, gồm công an các xã: Mai Đình, Trung Giã, Bắc Sơn, Minh Phú, Tiên Dược, Minh Trí, Đông Xuân, Tân Minh, Phù Lỗ, Tân Dân, Thanh Xuân, Bắc Phú, Hồng Kỳ, Phú Cường, Hiền Ninh, Kim Lũ, Tân Hưng, Xuân Thu, Phù Linh, Nam Sơn, Phú Minh. 13. Huyện Thạch Thất cấp tại 14 điểm, gồm công an các xã: Hữu Bằng, Phùng Xá, Canh Nậu, Bình Yên, Chàng Sơn, Tiến Xuân, Thạch Hòa, Phú Kim, Cần Kiệm, Đại Đồng, Bình Phú, Kim Quan, Lại Thượng, Yên Bình. 14. Huyện Thanh Oai cấp tại 08 điểm, gồm công an các xã: Cao Viên, Phương Trung, Bình Minh, Hồng Dương, Cao Dương, Thanh Mai, Tam Hưng, Bích Hòa. 15. Huyện Thanh Trì cấp tại 11 điểm, gồm Công an thị trấn Văn Điển và công an các xã: Vĩnh Quỳnh, Tả Thanh Oai, Tân Triều, Thanh Liệt, Tam Hiệp, Liên Ninh, Ngũ Hiệp, Ngọc Hồi, Vạn Phúc, Đại Áng. 16. Huyện Thường Tín cấp tại 06 điểm, gồm công an các xã: Khánh Hà, Ninh Sở, Văn Bình, Duyên Thái, Vân Tảo, Minh Cường. 17. Huyện Ứng Hòa cấp tại 03 điểm, gồm công an các xã: Quảng Phú Cầu, Hòa Nam, Phương Tú. 18. Thị xã Sơn Tây cấp tại 04 điểm, gồm công an các xã: Đường Lâm, Thanh Mỹ, Sơn Đông, Cổ Đông.