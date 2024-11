Đào móng làm sập nhà hàng xóm 05/11/2024 09:40

(PLO)-Vụ đào móng làm sập nhà xảy ra ở thị xã Sơn Tây, Hà Nội. May mắn không có thiệt hại về người.

Vụ đào móng làm sập nhà xảy ra khoảng 18h30 ngày 4-11 tại số nhà 62, đường Quang Trung, phường Quang Trung.

Ngôi nhà hai tầng đổ sập khi hàng xóm đào móng xây dựng. Ảnh chụp màn hình

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội, một hộ dân liền kề ở số nhà 60 trong quá trình đào móng xây dựng công trình đã gây sạt lở ngôi nhà số 62 bên cạnh.

May mắn vụ việc không gây thiệt về người do ngay khi phát hiện, lực lượng chức năng địa phương đã di dời người dân khỏi vị trí. Thiệt hại về tài sản chưa ước tính do chưa di dời, hiện hai gia đình thương lượng giải quyết.

Được biết, sáng nay, 5-11, UBND thị xã Sơn Tây sẽ chủ trì tiến hành các biện pháp tháo dỡ công trình, giải quyết hậu quả vụ việc.