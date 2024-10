Công an truy bắt 1 phụ nữ cầm đầu đường dây mua bán động vật nguy cấp quý hiếm 29/10/2024 16:02

(PLO)- Công an tỉnh Lai Châu đang truy bắt Lê Thị Hường - người được cho là cầm đầu đường dây mua bán động vật nguy cấp quý hiếm.

Ngày 29-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu cho biết, vừa khởi tố bị can ba người để điều tra hành vi mua bán, vận chuyển trái phép động vật nguy cấp, quý hiếm.

Đó là Lê Thị Hường, SN 1976, ngụ xã Mường Tè, huyện Mường Tè, Bùi Văn Cường, SN 1982, ngụ xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc và Nguyễn Văn Toàn, SN 1986, ngụ thị trấn Mường Tè.

Nguyễn Văn Toàn cùng tang vật là động vật nguy cấp, quý hiếm bị bắt quả tang. Ảnh CA

Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 5-2024, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lai Châu phát hiện có nhóm đối tượng mua bán, vận chuyển động vật nguy cấp quý hiếm từ Lai Châu đi các tỉnh Vĩnh Phúc, Hà Nội…

Ngày 18-5, Cảnh sát bắt giữ Nguyễn Văn Toàn về hành vi vận chuyển trái phép động vật nguy cấp, quý hiếm. Hai chi loài Gấu ngựa, bảy cá thể loài Rùa đầu to là tang vật mà cảnh sát thu được khi bắt giữ Toàn. Người này cho biết, số tang vật đó là của Lê Thị Hường nhờ vận chuyển để mang về Hà Nội bán cho khách hàng.

Cùng ngày, cơ quan CSĐT đã tiến hành khám xét nơi ở của Lê Thị Hường và thu giữ nhiều động vật rừng, đồ vật, tài liệu khác liên quan.

Cơ quan điều tra xác định, Hường chủ mưu cầm đầu đường dây, ngoài ra còn có đối tượng Bùi Văn Cường là mắt xích thường xuyên giúp sức mua bán động vật nguy cấp quý hiếm.

Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can ba người nói trên để điều tra hành vi mua bán, vận chuyển trái phép động vật nguy cấp, quý hiếm nhưng sau đó, Lê Thị Hường dùng nhiều thủ đoạn để trốn tránh làm việc với công an rồi bỏ trốn. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu tiếp tục điều tra, làm rõ, truy bắt người phụ nữ này.