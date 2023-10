'Đất rừng phương Nam' chiếu sớm: Trấn Thành mừng vì khán giả phản ứng tốt, 'bé An' Hùng Thuận hứa bao rạp

Ngày 11-10, hai suất chiếu sớm của dự án điện ảnh Đất rừng phương Nam đã diễn ra tại TP.HCM.

Hai thế hệ đạo diễn, diễn viên Đất phương Nam và Đất rừng phương Nam hội ngộ. Ảnh: VĂN HÀ

Đây là dự án của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng lấy cảm hứng từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Đoàn Giỏi và phim truyền hình Đất phương Nam (đạo diễn Nguyễn Vĩnh Sơn).

Hai thế hệ hội ngộ, Hùng Thuận hứa bao rạp

Điều gây bất ngờ cho những người xem chính là sự xuất hiện của dàn diễn viên phim Đất phương Nam (bản truyền hình) và những cái tay bắt mặt mừng của các nghệ sĩ đã khiến cho suất chiếu trở nên ấm cúng.

"bé An" Hùng Thuận cùng "bé An mini" diễn viên nhí Hạo Khang. Ảnh: BTC

Theo đó, loạt nhân vật của phim truyền hình như Hùng Thuận (bé An), Cò (Phùng Ngọc), ông Ba bắt rắn (Nhà giáo ưu tú Mạnh Dung), Thầy giáo Bảy (NSƯT Thanh Điền), NSƯT Thanh Vy (mẹ An), bác Ba Phi (NS Mạc Can), Tư Mắm (Cát Phượng)… đã đến tham gia buổi chiếu sớm.

"Tư Mắm" Cát Phượng (Bản truyền hình) và "Tư Mắm" Băng Di

Tuy nhiên, sự vắng mặt của NSƯT Trung Dân đã khiến nhiều người tiếc nuối bởi vai Út Lục Lâm ở bản điện ảnh do Tuấn Trần đảm nhận đóng vai trò rất lớn trong phim.

Là người đảm nhận vai An (bản truyền hình), Hùng Thuận cho biết ngay từ câu hò đầu tiên vang lên bản thân hồi hộp và như được xuyên không về quá khứ khi thấy được tất cả hình ảnh, vai diễn trong phim.

"Bé An" Hùng Thuận chia sẻ tại suất chiếu "Đất rừng phương Nam". Video: VĂN HÀ

Nam diễn viên cũng gửi lời cảm ơn đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đã khắc hoạ lại chặng đường của cậu bé An Đất phương Nam (bản truyền hình)

"Một cuộc phiêu lưu đầy thú vị, màu sắc và rất nhân văn. Thú vị khi mối quan hệ, cuộc dạo chơi của Út Lục Lâm và nhân vật An, thật sự rất tuyệt vời" – nam diễn viên cho hay.

Sau chia sẻ cảm xúc, Hùng Thuận đã đặt câu hỏi cho Trấn Thành về cảm giác đối với bộ phim mình bởi trước đó khi nhận phim và kế hoạch Đất rừng phương Nam thì Trấn Thành rất lo lắng. "Cái lo lắng đó nó còn hay là không? Và với Thành, Thành cảm thấy như vậy đã là đã chưa?".

Hùng Thuận hứa bao rạp để tri ân đoàn phim

Đồng thời nam diễn viên cũng khẳng định sẽ bao một rạp và mời mọi người đi xem Đất rừng phương Nam.

"Sẽ là một lời hứa và chắc chắn Hùng Thuận sẽ thực hiện, cũng như là một lời cảm ơn của Đất phương Nam gửi tới Đất rừng phương Nam. Cảm giác ngồi bên cạnh bé An mini, An nhí khá là đặc biệt. Tôi cảm thấy rằng hình bóng của mình ở trong này" – nam diễn viên bày tỏ.

"100 tỷ mới gọi là huề vốn"

Chia sẻ về việc đầu tư cho bộ phim, Trấn Thành tiết lộ ban đầu bản thân cũng hơi đắn đo và choáng ngợp vì kinh phí phim quá lớn.

"Nhưng đến khi về nhà đọc kịch bản cùng tất cả những gì tôi nhớ về Đất phương Nam ngày xưa khi mình xem thì tôi cảm thấy mình phải làm gì đó cho điện ảnh.

Nếu như không có những người như anh Dũng, bác Hoan ở đây chịu cực, chịu làm những đề tài này những bộ phim như vậy thì sẽ rất ít đạo diễn người ta dám thử thách trong một bộ phim kinh phí nhiều mà không biết liệu có thể lấy lại được tiền lời hay không? Không biết là khán giả có chịu xem hay không?

"Bác ba Phi" Mạc Can và Trấn Thành hội ngộ

Đề tài này nói về lòng yêu nước, và câu chuyện của một bạn nhỏ đi tìm cha dù nó vẫn có sự hấp dẫn nhưng tôi cũng rất lo vì khi đầu tư một phim vốn lớn quá thì việc mình huề vốn thôi cũng đã rất mừng. Phim này phải ít nhất là trên 100 tỷ mới gọi là huề vốn" – Trấn Thành cho hay.

Bên cạnh đó, nam nghệ sĩ cũng vui mừng khi thấy khán giả xem có những nụ cười, những đoạn khiến mọi người xuýt xoa, xúc động…

"Nếu như khán giả có cảm giác như vậy thì tôi hi vọng cảm xúc của các anh chị tiền bối cũng sẽ yêu thích một bản điện ảnh có version khác so với bản truyền hình nhưng cùng một ngôi nhà chung của Đất phương Nam"- nam nghệ sĩ bày tỏ.

