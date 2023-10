Đặt xe công nghệ: Báo tài xế là nữ, đến đón lại là nam?

Phản ánh đến báo Pháp Luật TP.HCM, một số bạn đọc cho biết thời gian qua xảy ra tình trạng khi đặt xe công nghệ trên app hiển thị là tài xế nữ nhưng khi đến đón là tài xế nam hoặc ngược lại. Trường hợp khác, khi đặt xe thì app hiển thị xe đến đón là loại này nhưng khi đến là xe loại khác. Điều này khiến nhiều bạn đọc lo ngại về tính xác thực, cũng như mức độ an toàn khi sử dụng dịch vụ xe công nghệ. Nếu không may xảy ra sự cố, tranh chấp… sẽ khó có cơ sở chính xác để xử lý vụ việc.

Ngoài ra, hiện nay trên các mạng xã hội có tình trạng rao bán, cho thuê các tài khoản chạy xe công nghệ với nhiều mức giá khác nhau. Đây có thể là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự việc trên.

Nếu xảy ra sự cố, ai chịu trách nhiệm?

Đặt xe của hãng G để di chuyển từ quận 3 đến quận Tân Bình (TP.HCM), chị DNT hoang mang khi thấy tài xế đến đón có khuôn mặt và biển số khác hoàn toàn với thông tin trên app. Chị T cho biết trong app hiển thị nữ tài xế có tên ĐKT, đi xe hiệu Suzuki Satria và có gương mặt khá trẻ. Tuy nhiên, khi đến đón chị là một người đàn ông trung niên, đi xe hiệu Honda Vision.

“Khi tôi hỏi vì sao lại có sự khác nhau như vậy, tài xế trả lời do tài khoản này của người cháu, mà cháu bị ốm nên ông chạy thay. Đáng nói hơn, khi tôi vừa lên xe thì người này bấm đã hoàn thành cuốc xe dù chưa xuất phát. Do hôm đó tôi đang trễ giờ làm nên cũng đi đại chứ trong lòng cũng lo lắng cho an toàn của bản thân, lỡ xảy ra chuyện gì không biết cầu cứu ai” - chị T nói.

Tương tự, chị NTU (ngụ quận Gò Vấp) cũng cho biết có lần chị đặt xe công nghệ của hãng G để đưa con đến trường, trên app hiển thị thông tin tài xế nam nhận cuốc nhưng đến đón là một phụ nữ và chiếc xe cũng có biển số không đúng như app đã thông báo.

“Lúc đó nữ tài xế nói chạy thay cho chồng nhưng tôi phải hủy chuyến, vì tôi đặt xe cho con nên việc đảm bảo an toàn là trên hết. Nếu đúng thông tin app thông báo, tôi mới yên tâm cho con lên xe, chứ lỡ người ta giả dạng tài xế rồi chở con tôi đi đâu thì biết tìm thông tin của họ ở đâu. Sau lần đó, tôi cũng thắc mắc về chuyện quản lý tài xế của các hãng xe, nếu gặp phải những trường hợp trên và xảy ra sự cố thì ai sẽ chịu trách nhiệm” - chị NTU nêu ý kiến.

Theo tìm hiểu của PV, hiện nay trên mạng xã hội Facebook xuất hiện các nhóm “Mua bán, cho thuê app/grab/go… các loại” với hơn 10.000 thành viên tham gia. Nhóm này hoạt động với mục đích mua bán, cho thuê các tài khoản xe công nghệ của các hãng.

Mỗi ngày trên nhóm này có đến hàng chục bài viết đăng tải nội dung cần bán, cho thuê hoặc cần mua tài khoản xe công nghệ với các điều kiện kèm theo (tài khoản đã chạy nhiều cuốc, tài khoản chỉ chạy giao hàng, tài khoản sử dụng đã vài tháng…). Với mỗi điều kiện khác nhau của mỗi tài khoản mà người bán, người cho thuê sẽ đưa ra mức giá khác nhau, giá dao động từ vài trăm đến vài triệu đồng cho một tài khoản.

Nhóm này hoạt động công khai, thậm chí một số tài khoản còn đăng bài quảng cáo, chỉ cách cho các tài xế đáp ứng được quy định mà các hãng xe đưa ra như sẽ hỗ trợ check-in bằng mặt hằng ngày để không lo bị phát hiện và bị khóa app…

Người dân cần kiểm tra kỹ các thông tin tài xế trước khi lên xe công nghệ. Ảnh: THẢO HIỀN

Chỉ lên xe khi thông tin tài xế trùng khớp

Trao đổi với PV, đại diện Gojek Việt Nam cho biết bộ quy tắc cộng đồng của Gojek dành cho các đối tác tài xế đã quy định rõ việc sử dụng xe khác so với thông tin đã được đăng ký với Gojek hay chia sẻ tài khoản, sử dụng tài khoản không chính chủ, mua bán, cho, cho thuê, cho mượn tài khoản là những hành vi không được cho phép. Nếu vi phạm sẽ có hình thức xử lý tùy theo mức độ nghiêm trọng, cao nhất là khóa tài khoản vĩnh viễn.

Ngoài ra, để đảm bảo đối tác tài xế sử dụng đúng tài khoản đã đăng ký, Gojek có tính năng nhận diện khuôn mặt để xác minh tài khoản. Theo đó, để thực hiện dịch vụ, tài xế cần đăng nhập vào tài khoản thông qua việc nhận diện khuôn mặt.

Đại diện này cho biết thêm trong ngày hệ thống Gojek còn thực hiện kiểm tra ngẫu nhiên, yêu cầu đối tác tài xế xác minh về thông tin của tài xế qua tính năng báo cáo bằng hình ảnh theo thời gian thực. Nếu thông tin không trùng khớp, tài xế sẽ không thể đăng nhập vào tài khoản để thực hiện dịch vụ.

“Để có thể hoạt động tốt, hiệu quả, an toàn cũng như tránh những vấn đề phát sinh, chúng tôi khuyến nghị các đối tác tài xế tuyệt đối không sử dụng tài khoản của người khác, không chia sẻ tài khoản, mua bán, cho, cho thuê, cho mượn tài khoản” - đại diện Gojek Việt Nam nhấn mạnh.

Đại diện Gojek Việt Nam cũng khuyến cáo người dùng khi đặt chuyến xe trên ứng dụng, cần kiểm tra thông tin cụ thể và chỉ lên xe khi thông tin trên ứng dụng trùng khớp với thông tin xe và tài xế đến đón. Nếu thông tin không trùng khớp, người dùng có thể từ chối chuyến xe và thông báo ngay với Gojek qua mục trợ giúp trên ứng dụng.•

Kiểm tra kỹ biển số xe trước khi chấp nhận di chuyển Grab áp dụng quy trình chặt chẽ trong việc xác thực thông tin tài khoản đối tác tài xế Grab. Việc xác thực là bắt buộc và được triển khai thường xuyên trong suốt quá trình hoạt động của đối tác tài xế trên nền tảng. Ngoài ra, dựa trên các thông tin đánh giá, phản hồi từ người dùng, hệ thống Grab sẽ tự động phát hiện các trường hợp sai phạm và sẽ có biện pháp xử lý theo bộ quy tắc ứng xử. Đối với hành khách, Grab thường xuyên đưa ra các thông báo nhắc nhở nhằm đảm bảo hành khách có trải nghiệm chuyến xe an toàn. Các thông báo này bao gồm nhắc nhở hành khách kiểm tra kỹ biển số xe trước khi chấp nhận di chuyển. Trong trường hợp phát hiện biển số xe hoặc tài xế đến đón khác với các thông tin và hình ảnh được thông báo qua ứng dụng, hành khách có thể nhanh chóng phản hồi về Grab thông qua tính năng gọi đến Grab hoặc trung tâm trợ giúp trên ứng dụng để Grab có thể tiếp nhận và hỗ trợ kịp thời. Đại diện Grab Việt Nam

THẢO HIỀN - VĂN THUẬN