Đau lòng nam sinh 17 tuổi dại dột treo cổ tự tử sau khi bị mẹ la rầy 10/07/2024 09:07

Sáng 10-7, thông tin từ Công an xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành (Long An) xác nhận có trường hợp treo cổ tự tử chết tại ấp Thanh Tân, xã Thanh phú Long.

Theo đó, vào lúc 19 giờ ngày 9-7, Công an xã Thanh Phú Long tiếp nhận trình báo của người dân về việc có trường hợp treo cổ tự tử chết tại ấp Thanh Tân.

Nam sinh 17 tuổi dại dột tìm đến cái chết. Ảnh: CTV

Tại hiện trường ghi nhận, lực lượng Công an xác định nạn nhân L.N.Đ.K (17 tuổi, học sinh trường THPT Nguyễn Thông) treo cổ tự tử và tử vong tại lầu 2. Thời điểm tử vong vào khoảng từ 16 giờ - 18 giờ cùng ngày.

Công an xã phối hợp Đội cảnh sát hình sự Công an huyện, VKS huyện Châu Thành (Long An) làm việc với gia đình. Qua làm việc, gia đình không yêu cầu khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân cái chết của K.

Theo người dân gần khu vực, do là năm nay K bước vào năm học cuối cấp nên mẹ K thường xuyên nhắc nhở con tập trung vào việc học tập. Nghe mẹ la rầy nhiều, K dại dột thắt cổ, chết thảm.