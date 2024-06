Đầu năm 2024, người lao động rút BHXH một lần giảm 14/06/2024 15:36

(PLO)- Tính đến ngày 31-5, cơ quan BHXH TP.HCM đã giải quyết và chi trả BHXH một lần cho 40.737 người, giảm 12,2% so với cùng kỳ năm trước.

Mới đây, cơ quan Bảo hiểm Xã hội (BHXH) TP.HCM đã có báo cáo về tình hình kết quả công tác năm tháng đầu năm 2024.

Theo đó, tính đến ngày 31-5, cơ quan BHXH tại TP.HCM đã giải quyết và chi trả BHXH, bảo hiểm thất nghiệp cho 512.634 lượt người, giảm 6,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, số người hưởng BHXH là 464.077 lượt người, giảm 5,6% so với cùng kỳ. Đối với số lượng người nhận BHXH một lần là 40.737 người, giảm 12,2% so với cùng kỳ; …

Số người nhận BHXH một lần giảm so với cùng kỳ năm trước. Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Cũng theo đại diện cơ quan BHXH TP.HCM cho biết, hiện nay cơ quan này đang quản lý và chi trả cho 257.101 người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng.

Trong đó, cơ quan BHXH TP.HCM đang trực tiếp chi trả lương hưu cho 190.000 người hưởng qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt từ tháng 6-2024 trở đi.

Ông Trần Dũng Hà, Phó Giám đốc TP.HCM, chia sẻ về công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm cơ quan BHXH TP.HCM đã thanh tra, kiểm tra 461 đơn vị. Trong đó, thanh tra chuyên ngành đóng 87 đơn vị, kiểm tra đơn vị sử dụng lao động 260 đơn vị, kiểm tra 84 đơn vị tổ chức dịch vụ thu, …

Qua công tác thanh tra, kiểm tra, cơ quan BHXH đã ghi nhận các đơn vị sử dụng lao động chậm đóng số tiền phải đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động- bệnh nghề nghiệp với tổng số tiền 99 tỷ đồng. Số tiền khắc phục ngay thời điểm thanh tra, kiểm tra là 32 tỷ đồng (tỷ lệ khắc phục 32%).