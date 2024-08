Để giảm thiểu các vụ tai nạn thảm khốc trên quốc lộ 14 12/08/2024 09:24

Trao đổi với PLO, ông Nguyễn Đình Thắng, Phó chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Kon Tum, cho biết tỉnh Kon Tum đã kiến nghị Chính phủ, Bộ GTVT đầu tư nâng cấp, cải tạo đường Hồ Chí Minh (tên gọi khác là quốc lộ 14) đoạn qua đèo Lò Xo từ huyện Đăk Glei đến thị trấn Đắk Tô, huyện Đăk Tô.

Mặt đường đèo Lò Xo nứt nẻ tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn. Ảnh: LK

Ám ảnh những vụ tai nạn trên quốc lộ 14

Anh Trần Hữu Phúc (ngụ tỉnh Gia Lai) vừa có chuyến đi về thăm quê nhà ở Quảng Trị. Sau đó, anh trở lại tỉnh Gia Lai bằng ô tô cá nhân, lưu thông trên quốc lộ 14.

“Khi đến đèo Lò Xo chúng tôi không ngờ quốc lộ mà lại xuống cấp nặng đến vậy. Nhiều đoạn làm bằng bê tông đã bị nứt toác thành nhiều mảnh. Xe chạy qua những đoạn đường này, tôi cảm giác lốp xe như đang bị chém, rất nguy hiểm. Không hiểu sao, đường xuống từ lâu, lại là đoạn đường rất hiểm trở mà không được sửa chữa” – anh Phúc bức xúc.

Mặt đường nứt nẻ nhiều nơi ở đèo Lò Xo. Ảnh:LK

Nhiều người cho rằng do hiểm trở nên đèo Lò Xo thường xuyên xảy ra những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Theo thống kê của cơ quan chức năng tỉnh Kon Tum, trong 14 năm qua, trên đoạn đường qua đèo Lò Xo xảy ra 192 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm chết 65 người, 333 người bị thương.

Ngay cả những đoạn đường khá bằng phẳng của quốc lộ 14 như đoạn qua khu vực chợ 312 ở xã Đắk R’la, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông cũng thường xuyên xảy ra những vụ tai nạn giao thông chết người.

Xe container lao nhà dân ở khu vực chợ 312 làm ba người chết. Ảnh: TT

Theo ông Nguyễn Nhân Bản, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Đắk Nông, đoạn đường qua khu vực chợ 312 được xác định là điểm đen về tai nạn giao thông. Năm 2020, tại đoạn đường này xảy ra vụ ô tô tông liên hoàn làm sáu người tử vong, bốn người khác bị thương.

Gần nhất vào ngày 25-7, tài xế Hoàng Văn Nghĩa (36 tuổi, quê Nghệ An) điều khiển xe container kéo theo rơ moóc lao vào căn nhà ven đường ở khu vực chợ 312, làm ba người tử vong, trong đó có hai nạn nhân là anh em ruột.

Tìm giải pháp giảm thiểu tai nạn giao thông

Theo nhận định của cơ quan chức năng, phần lớn các vụ tai nạn giao thông xảy ra trên quốc lộ 14 có nguyên nhân chủ quan là tài xế chạy quá tốc độ, sai làn đường.

Chẳng hạn, vụ tai nạn xảy ra trên đường tránh thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk giữa hai xe tải 60H-04.700, 81C-23.911 tối 6-8 làm ba người tử vong, ba người bị thương.

Hay vụ tai nạn tại ngã tư giao nhau giữa quốc lộ 25 với quốc lộ 14 thuộc đoạn tuyến tránh thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai rạng sáng 30-4 giữa hai xe khách giường nằm 51B-294.89, 47B-020.26 làm một người tử vong, 11 người bị thương nặng. Vụ tai nạn xảy ra trên quốc lộ 14 hôm 2-8-2023 làm ba thành viên câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai tử vong…

Hiện trường vụ tai nạn làm ba thành viên câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai tử vong. Ảnh:LK

Ông Nguyễn Hồng Hải, Chủ tịch Hiệp hội vận tải ô tô tỉnh Gia Lai, cho rằng trong số các vụ tai nạn trên quốc lộ 14, ngoài các nguyên nhân chủ quan, còn có nhiều yếu tố khác như hạ tầng giao thông bị quá tải, chưa đáp ứng được nhu cầu lưu thông; nhiều đoạn thường xuyên hư hỏng, xuống cấp nhưng chậm khắc phục.

“Cần lắp đặt thêm hệ thống camera phạt nguội để tăng cường xử phạt các phương tiện, đánh vào ý thức người lái xe; hay lắp thêm các biển cảnh báo tại những nơi thường xuyên xảy ra tai nạn” – ông Nguyễn Hồng Hải đề xuất.

Trong khi đó, theo ông Nguyễn Đình Thắng, Phó chánh Văn phòng Ban an toàn giao thông tỉnh Kon Tum, để giảm thiểu tai nạn, giải pháp căn cơ là lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, xử lý trên toàn tuyến. Về lâu dài, UBND tỉnh Kon Tum đã kiến nghị Bộ GTVT, Chính phủ đầu tư nâng cấp, cải tạo quốc lộ 14.

Lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết lực lượng CSGT đang tổ chức đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông ở năm nhóm hành vi theo chỉ đạo của Bộ Công an, gồm đo nồng độ cồn, ma túy, quá khổ, quá tải, tốc độ. “Quan điểm của chúng tôi sẽ xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm” – vị này cho hay.

Vụ tai nạn ở khu vực chợ 312 làm ba người chết. Ảnh: TT

Theo ông Hồ văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, thời gian qua UBND tỉnh đã yêu cầu Công an tỉnh này chỉ đạo lực lượng công an gắn phản quang, sơn lại vạch kẻ đường, gờ giảm tốc, biển báo hạn chế tốc độ tại các điểm đen về tai nạn giao thông trên quốc lộ 14.