Đắk Nông sẽ kiến nghị Bộ Công an giải điểm đen giao thông ở Quốc lộ 14 08/08/2024 20:31

Ngày 8-8, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, chủ trì họp báo thông tin về kết quả thực hiện chỉ tiêu kinh tế - xã hội bảy tháng đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội tháng 7, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm các tháng cuối năm 2024.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười phát biểu tại họp báo. Ảnh: VŨ LONG

Tại buổi họp báo, PV đã đặt câu hỏi về việc khi nào tỉnh Đắk Nông lắp đặt camera phạt nguội ở khu vực Chợ 312, thuộc Quốc lộ 14 đoạn qua xã Đắk R’la, huyện Đắk Mil như kế hoạch đã đề ra.

Đây là khu vực liên tục xảy ra những vụ tai nạn giao thông khiến số người thương vong rất cao. Mới đây nhất là vụ xe đầu kéo lao vào nhà dân khiến ba người tử vong, năm căn nhà hư hỏng.

Ông Hồ Văn Mười cho biết thời gian qua UBND tỉnh đã chỉ đạo lực lượng công an thực hiện gắn đinh phản quang, sơn lại vạch kẻ đường, gờ giảm tốc, biển báo hạn chế tốc độ… ở khu vực này.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông cũng khẳng định khu vực này là điểm đen về giao thông trên Quốc lộ 14. “Khó khăn lớn nhất của tỉnh Đắk Nông vẫn là ở kinh phí và chúng tôi đã giao cho các sở ngành cân đối. Kinh phí để lắp đặt camera tương đối lớn bởi sau đó cần có tổng đài, người điều hành… để hoạt động" – ông Hồ Văn Mười nói và khẳng định tỉnh đã có đề xuất gửi Bộ Công an.

Mặt khác, sau vụ tai nạn vừa qua, lãnh đạo tỉnh đã giao công an tỉnh lập tổ công tác, phối hợp với các sở ngành liên quan khảo sát, tìm giải pháp. Tới đây, tỉnh Đắk Nông sẽ mời lãnh đạo Bộ Công an vào đây cho ý kiến, để tìm giải pháp.

Hồi tháng 7-2023, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười ký công văn về việc lắp đặt hệ thống giám sát giao thông (camera phạt nguội - PV) trên tuyến đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14 cũ) tại hai vị trí.

Cụ thể là tại Km 1817 thuộc khu vực chợ 312, xã Đắk R’la, huyện Đắk Mil và Km 1888 + 500, chợ Trường Xuân (dốc Nhà Nghiêng), thôn 6, xã Trường Xuân, huyện Đắk Song.

UBND tỉnh Đắk Nông giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các bước tiếp theo để lắp đặt hệ thống giám sát giao thông tại hai vị trí nêu trên.

Các camera phải bảo đảm đồng bộ với hệ thống giám sát an ninh của tỉnh. Camera do Công an tỉnh lắp đặt, quản lý, khai thác phục vụ công tác giám sát, xử lý vi phạm trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông.