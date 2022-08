Đề nghị điều tra vụ cấp sai 65 sổ hồng ở Đắk Nông

Ngày 11-8, nguồn tin PLO cho biết Thanh tra tỉnh Đắk Nông đã chuyển hồ sơ, đề nghị Công an tỉnh này khởi tố điều tra, xử lý theo quy định pháp luật vụ cấp sai 65 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN) cho người dân.

Theo Thanh tra tỉnh Đắk Nông, có dấu hiệu vi phạm các quy định về quản lý đất đai trong việc cấp GCN với các hình thức công nhận quyền sử dụng đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất tại 65 thửa đất với diện tích hơn 77 ha nằm trong diện tích đất quy hoạch ba loại rừng mà Nhà nước đã giao cho Viện Khoa học lâm nghiệp Nam Trung Bộ - Tây Nguyên, Ban Quản lý vườn Quốc gia Tà Đùng quản lý.

Thanh tra tỉnh đề khởi tố việc ông Phạm Đặng Quang, cựu Phó chủ tịch UBND huyện Đắk G’long ký cấp GCN cho hai hộ dân trên diện tích đất quy hoạch ba loại rừng đã được Nhà nước giao cho Viện Khoa học lâm nghiệp Nam Trung Bộ- Tây Nguyên. Hai thửa đất này sau đó được làm thủ tục sang tên cho bà Phan Thị Liễu (vợ ông Quang) để xây dựng cửa hàng xăng dầu Quang Phước.

Theo Thanh tra tỉnh, vụ việc trên có dấu hiệu vi phạm các quy định về quản lý đất đai và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Trước đó, như PLO đã đưa tin, UBND huyện Đắk Glong thông báo thu hồi 65 GCN do UBND huyện đã cấp cho các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng tại xã Đắk Som. Lý do thu hồi là các thửa đất này không đủ điều kiện được cấp sổ đỏ do thuộc đất của Viện Khoa học lâm nghiệp Nam Trung Bộ - Tây Nguyên quản lý hoặc thuộc quy hoạch ba loại rừng.

Trong số 65 sổ bị cấp sai, sổ có diện tích đất lớn nhất là 5,5 ha, phần lớn các thửa đất 1-2 ha.