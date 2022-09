Đề nghị truy tố 26 bị can vụ cán bộ chống buôn lậu tiếp tay buôn lậu

Ngày 23-9, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố chủ mưu Hoàng Duy Tiến (cựu cán bộ Đội 7 PC03, Công an TP.HCM), Võ Văn Đông (cựu cán bộ PC03), Huỳnh Thị Quỳnh Trang (kế toán tự do), Phan Minh Tuấn, Nguyễn Thanh Bình, Lâm Hồng Đào, Trần Xuân Duận (Công ty CP giám định Đại Minh Việt) cùng các đồng phạm về tội buôn lậu.

CQĐT xác định hành vi của các bị can là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến hoạt động quản lý kinh tế nhà nước về xuất nhập khẩu, đủ yếu tố cấu thành tội buôn lậu.

Đây là vụ án buôn lậu do Tiến và đồng bọn thực hiện trong thời gian dài, đã nhập lậu số lượng đặc biệt lớn máy móc, thiết bị đã qua sử dụng từ nước ngoài về Việt Nam. Tiến móc nối với chủ hàng để nhập trái phép máy móc cũ và thiết bị từ Nhật Bản, Trung Quốc vào Việt Nam để buôn bán nhằm thu lợi bất chính.

Ngoài ra, Tiến và nhân viên đã trực tiếp sử dụng pháp nhân của công ty do mình thành lập để làm thủ tục nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng. Các hợp đồng ngoại thương, hóa đơn chứng từ liên quan đến lô hàng được Tiến và đồng phạm điều chỉnh để đủ điều kiện. Chỉ sản xuất được nửa năm trong thời gian từ 2014 - 2015, mục đích nhập là để phục vụ hoạt động sản xuất.

Sau đó, để hàng hóa làm thủ tục thông quan, Tiến móc nối với Công ty cổ phần giám định Đại Minh Việt lập biên bản giám định hàng hóa, cấp giấy xác nhận với nội dung sai sự thật, cung cấp cho hải quan đủ thủ tục thông quan theo quy định.

CQĐT xác định các bị can là nhân viên của Công ty cổ phần giám định Đại Minh Việt, mặc dù không thỏa thuận với Tiến về việc nhập máy móc, thiết bị cũ về Việt Nam để tiêu thụ nhưng đều là giám đốc, phó giám đốc, trưởng ban giám định, bộ phận, giám định viên hoàn toàn biết và buộc phải biết các quy định.

Tuy nhiên, các bị can đã bất chấp quy định của pháp luật, sao y bản chính, cấp phát số lượng lớn giấy chứng nhận. Tiến và đồng phạm có thể hợp thức hóa hồ sơ thông quan một cách thuận lợi.

Đối với các bị can là chủ hàng của Tiến, do cần tiền mua bán máy móc thiết bị cũ kiếm lời nên đã móc nối, thỏa thuận với Tiến để tuồn hàng về Việt Nam, sau đó giao lại cho bị can mua bán, không có máy móc thiết bị nhập khẩu để phục vụ sản xuất kinh doanh. Vì vậy, hành vi này được xác định là đồng phạm với Tiến.