Đề nghị truy tố cựu Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng vụ gây thiệt hại hơn 900 tỉ đồng cho EVN 12/09/2024 14:09

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa ban hành bản kết luận điều tra bổ sung vụ án Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bộ Công thương và các tỉnh, thành phố.

Tháng 5-2024, CQĐT đã ban hành bản kết luận điều tra vụ án nhưng sau đó, tháng 7-2024, VKSND Tối cao có quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Cựu thứ trưởng gây thiệt hại hơn 900 tỉ đồng

Quá trình điều tra bổ sung, CQĐT đã áp dụng biện pháp tạm giam đối với 9 bị can bị khởi tố trước đó gồm: Phan Văn Sang, Hoàng Quốc Vượng, Phương Hoàng Kim, Trịnh Văn Đoàn, Trần Quốc Hùng… Thời hạn tạm giam 1 tháng 28 ngày kể từ ngày 13-7-2024 đến ngày 8-9-2024.

Trong bản kết luận điều tra ban đầu, 9 bị can này bị đề nghị truy tố lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cựu Thứ trưởng Bộ Công thương Hoàng Quốc Vượng. Ảnh: BCA

Theo kết quả điều tra, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng và bị can Phương Hoàng Kim (cựu Cục trưởng Cục Điện lực và năng lượng tái tạo, Bộ Công Thương) đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ trong việc Bộ Công thương tham mưu cho Thủ tướng thực hiện quy định về diện đối tượng và điều kiện được hưởng chính sách giá điện ưu đãi.

Hành vi phạm tội của hai bị can gây thiệt hại cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam số tiền 937 tỉ đồng.

Cùng tội danh trên, CQĐT còn đề nghị truy tố 7 bị can khác gồm Trịnh Văn Đoàn, Trần Quốc Hùng, Nguyễn Danh Sơn, Nguyễn Hữu Khải, Đỗ Ngọc Tuyền, Trương Hoàng Dũng, Phan Văn Sang.

Các bị can này có hành vi sai phạm khi Cục Điều tiết điện lực Bộ Công Thương cấp Giấy phép hoạt động điện lực, Công ty Mua bán điện công nhận ngày vận hành thương mại, Cục thuế tỉnh Bình Phước hoàn thuế GTGT cho Công ty cổ phần năng lượng Lộc Ninh 3.

Khởi tố thêm cựu cục phó Cục thuế Bình Phước

Quá trình điều tra bổ sung, CQĐT khởi tố thêm 3 bị can ở Cục thuế tỉnh Bình Phước gồm Nguyễn Duy Khánh (cựu Cục phó), Trần Văn Định (cựu trưởng phòng tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế), Phạm Quang Vinh (Phó phòng thanh tra-kiểm tra 1).

CQĐT làm rõ hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong hoàn thuế cho Công ty Lộc Ninh 3 của nhóm bị can này.

Cụ thể, từ tháng 10 đến 12-2020, Công ty Lộc Ninh 3 hoàn thành đầu tư xây dựng và vận hành thương mại Nhà máy điện mặt mặt trời Lộc Ninh 3 tại xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, Bình Phước trên diện tích 149,5 hecta đất sản xuất thuộc quyền sử dụng của Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh.

Tuy nhiên, cơ quan thẩm quyền chưa có quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất rừng sản xuất sang đất công trình năng lượng. Công ty không được cấp phép xây dựng, không có quyết định chủ trương đầu tư.

Theo CQĐT, Công ty Lộc Ninh 3 đã vi phạm các quy định của Luật Đầu tư. Theo tiết b điểm 3 khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính thì dự án trên thuộc trường hợp không được hoàn thuế GTGT, mà phải kết chuyển số thuế chưa được khấu trừ của dự án đầu tư theo pháp luật về đầu tư sang kỳ tiếp theo.

Tuy nhiên, tháng 4-2021, Công ty Lộc Ninh 3 vẫn đề nghị hoàn thuế số tiền 145 tỉ đồng. Nhận được hồ sơ đề nghị hoàn thuế, cựu cục phó Nguyễn Duy Khánh ký thông báo chuyển hồ sơ sang diện kiểm tra trước hoàn thuế sau.

Hồ sơ hoàn thuế được bị can Phan Văn Sang kiểm tra, sau đó, bị can Trần Văn Định phê duyệt phiếu đề xuất hoàn thuế và bị can Phạm Quang Vinh ký văn bản thẩm định xác định hồ sơ đủ điều kiện hoàn thuế.

Đến tháng 7-2021, bị can Khánh ký quyết định hoàn thuế và Công ty Lộc Ninh 3 nhận được số tiền này.

CQĐT kết luận các bị can Khánh, Định, Vinh không thực hiện đầy đủ, không đúng nhiệm vụ được giao dẫn đến không phát hiện hồ sơ hoàn thuế của Dự án Nhà máy điện mặt trời Lộc Ninh 3 không đảm bảo thủ tục pháp lý và đề nghị truy tố họ về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

CQĐT xác định việc Cục thuế tỉnh Bình Phước cho Công ty Lộc Ninh 3 hoàn thuế là trái quy định pháp luật về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư, gây thiệt hại ngân sách 145 tỉ đồng.