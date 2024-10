Đề nghị truy tố Giám đốc Công ty Angel Lina cùng đồng phạm chiếm đoạt hơn 834 tỉ đồng 21/10/2024 17:20

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa ban hành kết luận điều tra đề nghị truy tố Phạm Thị Tuyết Nhung (Giám đốc Công ty Angel Lina và Công ty Thương mại Dịch vụ Hoàng Gia), Trần Thị Hồng Hạnh (Giám đốc Công ty Hoàng Kim Land) và 7 đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, sau khi nhận hồ sơ truy tố từ VKSND TP.HCM, TAND TP.HCM đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ một số vấn đề của vụ án.

Theo kết luận điều tra, từ ngày 11-4-2019 đến ngày 21-3-2024, Cơ quan CSĐT đã tiếp nhận đơn tố giác của nhiều cá nhân tố cáo Trần Thị Mỹ Hiền cùng Phạm Thị Tuyết Nhung… có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phạm Thị Tuyết Nhung tại thời điểm bị bắt. Ảnh: CACC

Quá trình điều tra, Trần Thị Mỹ Hiền, Phạm Thị Tuyết Nhung và các đối tượng liên quan tìm mua những thửa đất ở, đất trồng cây, đất trồng lúa, đất ao hồ… Sau khi thỏa thuận, Hiền và Nhung ký hợp đồng đặt cọc, thanh toán một phần rồi viện nhiều lí do để kéo dài thời hạn thanh toán, không hoàn tất việc chuyển nhượng, sang tên.

Dù chưa hoàn tất việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, không làm thủ tục chuyển đổi mục đích đất thành đất ở, tách thửa và chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp duyệt dự án nhưng Hiền và Nhung đã cho người thiết kế, lập bản vẽ, phân chia khu đất thành nhiều nền đất dạng thổ cư tỉ lệ 1/500; có đầy đủ cơ sở hạ tầng, điện, cấp nước, thoát nước… để chào bán.

Mỹ Hiền, Tuyết Nhung và Hồng Hạnh và các đồng phạm đã ký hợp đồng đặt cọc, hợp đồng mua bán với tư cách đại diện các công ty Angel Lina, Đất Vàng Hoàng Gia, Hoàng Kim Land để thu tiền và chiếm đoạt.

Tính đến ngày 21-3-2024, Cơ quan CSĐT ghi lời khai, thu thập hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc hứa hẹn chuyển nhượng các nền đất dưới dạng thổ cư tại các dự án và đã tiếp nhận 592 đơn trình báo tố giác tội phạm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị can.

Quá trình điều tra, đến nay đã khởi tố 10 bị can, bắt tạm giam 9 bị can. Trong đó, bị can Trần Thị Mỹ Hiền với vai trò chủ mưu, chỉ đạo xuyên suốt đối với hoạt động của Công ty Đất Vàng Hoàng Gia và Hoàng Kim Land để lập dự án không có thật, phân lô trái pháp luật, nhận chuyển nhượng đất nền thổ cư, chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Kết quả điều tra xác định, Mỹ Hiền, Tuyết Nhung và Hồng Hạnh cùng các đồng phạm đã lập 18 dự án khu dân cư không có thật tại các quận, huyện tại TP.HCM và ký thỏa thuận chuyển nhượng 4 căn nhà (trong đó có 3 căn trùng cho khách hàng); phân thành nhiều nền đất không có thật để chuyển nhượng cho 592 cá nhân, chiếm đoạt hơn 834 tỉ đồng.

Đối với Mỹ Hiền, hiện đang điều trị bệnh theo quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh ngày 10-3-2021, nên Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tạm đình chỉ điều tra vụ án và tạm đình chỉ điều tra bị can, khi nào điều trị bệnh xong sẽ phục hồi điều tra, xử lý theo quy định.

Ngày 18-9-2024, Viện pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa có văn bản phúc đáp công văn ngày 13-9-2024 của Cơ quan CSĐT cho biết: Bệnh nhân Trần Thị Mỹ Hiền bị rối loạn phân liệt cảm xúc loại hỗn hợp. Đây là một bệnh tâm thần mãn tính, bệnh này có tiến triển liên tục theo từng giai đoạn. Vì vậy, phải tiếp tục điều trị bắt buộc thêm một thời gian nữa, khi nào bệnh nhân ổn định sẽ có văn bản thông báo cho VKSND TP.HCM và Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị ra quyết định trưng cầu giám định sau thời gian bắt buộc chữa bệnh.